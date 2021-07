Les Philippines renvoient plus de 13 millions de personnes dans le verrouillage de Covid au milieu de la propagation de la variante Delta

Harry Roque, porte-parole du président du pays Rodrigo Duterte, l’a décrit comme un « décision difficile » c’était nécessaire « pour sauver plus de vies » lors d’une déclaration télévisée expliquant la motivation de la mesure.

Les restaurants ont été interdits de servir les clients et les rassemblements de masse ont été interdits, la mesure de séjour à domicile devant durer deux semaines à partir du 6 août.

Le gouvernement a pris la mesure de réintroduire les restrictions de Covid après que les autorités ont averti que les services de santé du pays pourraient être débordés dans les semaines à venir si un verrouillage n’était pas imposé dans la région de la capitale surpeuplée.

Le 28 juillet, le groupe de recherche OCTA Covid a informé le gouvernement que, sans action rapide, la région de la capitale pourrait voir le nombre de nouvelles infections quotidiennes atteindre 3 000 par jour d’ici la mi-août. Jusqu’à présent, 200 cas de la variante Delta ont été identifiés par les autorités sanitaires, cette souche s’avérant hautement transmissible.

Suite à l’évaluation de l’OCTA selon laquelle le nombre de cas de Covid « pourrait submerger [hospitals] dans quelques jours, » Le président Duterte a exprimé la nécessité d’agir au milieu des craintes que le pays ne puisse se permettre de faire face à une autre épidémie généralisée.

Le verrouillage de Metro Manila fait suite à une décision prise plus tôt en juillet de réimposer une interdiction aux enfants âgés de cinq à 17 ans de sortir à l’extérieur. Il a été interdit aux jeunes de s’aventurer hors de chez eux tout au long de la pandémie mondiale, craignant qu’ils ne propagent le virus.

Depuis le début de la pandémie, les Philippines ont enregistré plus de 1,5 million de cas confirmés de virus, le deuxième nombre le plus élevé d’Asie du Sud-Est, et 27 401 décès dus à la maladie, selon les données fournies à l’Organisation mondiale de la santé.

