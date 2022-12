Les Philippines recherchent des survivants après des dizaines de morts dans des inondations et des glissements de terrain

Des équipes de secours dans neuf provinces des Philippines se sont précipitées pour tenter de localiser 26 personnes portées disparues après les pluies, les inondations et les glissements de terrain du week-end qui ont tué au moins 25 personnes, lors de l’un de ses événements météorologiques les plus meurtriers cette année.

L’agence nationale des catastrophes a déclaré mercredi que le nombre de victimes signalées jusqu’à présent était passé à 25 contre 17 la veille, la plupart des décès étant causés par des noyades dues à des crues soudaines.

“Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, menées par les garde-côtes car la plupart d’entre eux étaient des pêcheurs portés disparus”, a déclaré Diego Agustin Mariano, de l’agence de gestion des catastrophes, à la radio DZMM.

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par la pluie sont différents des catastrophes précédentes aux Philippines, qui sont généralement déclenchées par des typhons et des tempêtes tropicales plus graves, dont l’archipel en voit généralement environ 20 chaque année.

L’agence a également enregistré plus de 300 zones inondées et 20 glissements de terrain provoqués par la pluie, qui ont collectivement forcé plus de 80 000 personnes à se réfugier dans des centres d’évacuation. La plupart des inondations se sont depuis calmées.

Les médias locaux ont montré mercredi des images de personnes entassées dans des gymnases transformés en centres d’évacuation et d’habitants enlevant des débris et nettoyant des maisons après des jours de fortes pluies.

L’agence météorologique de l’État a déclaré que des pluies légères à modérées occasionnelles se poursuivraient dans les régions du centre et du sud jusqu’à jeudi.