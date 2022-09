MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. prolonge l’état de calamité déclaré par son prédécesseur il y a plus de deux ans pour faire face aux inquiétudes persistantes concernant la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi un responsable.

L’attachée de presse Trixie Cruz-Angeles a également déclaré qu’un plan annoncé précédemment pour lever le port obligatoire de masques à l’extérieur entrera en vigueur immédiatement dans tout le pays, sauf dans les zones surpeuplées où les gens ne peuvent pas observer de distanciation sociale.

Les Philippines et le Myanmar étaient les deux derniers pays d’Asie du Sud-Est qui exigeaient encore le port de masques à l’extérieur, ont déclaré des responsables philippins.

Ils ont déclaré qu’ils évalueraient si les exigences relatives aux masques d’intérieur peuvent être levées vers la fin de l’année dans les zones où un nombre accru de personnes reçoivent des injections de rappel contre les coronavirus.

Le précédent président Rodrigo Duterte a placé l’ensemble des Philippines dans un état de calamité en mars 2020 à cause du coronavirus, puis l’a prolongé pour permettre le décaissement rapide des fonds d’urgence.

Cruz-Angeles a déclaré lors d’une conférence de presse que l’état de calamité, qui devait expirer lundi, pourrait être prolongé d’environ trois mois, principalement pour permettre des achats d’urgence et fournir des allocations de risque aux travailleurs de la santé.

Les Philippines, parmi les plus durement touchées par le coronavirus en Asie du Sud-Est, ont imposé l’un des confinements les plus longs au monde, qui a provoqué sa pire récession économique depuis des décennies et a aggravé la pauvreté, la faim et le chômage.

