Les Philippines préviennent que les affrontements en mer de Chine méridionale pourraient dégénérer en guerre

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a laissé entendre que la confrontation entre son pays et la Chine pourrait dégénérer en guerre si un citoyen philippin était tué dans des affrontements de plus en plus violents avec les garde-côtes chinois.

Interrogé sur la réaction de son gouvernement si les actions des garde-côtes chinois provoquaient la mort d’un militaire philippin, Marcos a répondu : « Si non seulement un militaire mais même un citoyen philippin est tué par un acte délibéré, cela est très proche de ce que nous définissons comme un acte de guerre. »

Marcos a déclaré lors d’un forum international de défense à Singapour que les États-Unis, qui ont un traité de défense mutuelle avec les Philippines, s’en tenaient « aux mêmes normes ». Les commentaires du président marquent la première fois qu’il suggère des scénarios qui pourraient déclencher une demande d’aide dans le cadre du traité de 1951.

Depuis août de l’année dernière, les navires des garde-côtes chinois ont utilisé à plusieurs reprises des canons à eau contre des navires philippins ravitaillant un avant-poste militaire dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale, endommageant des navires et blessant des marins philippins.

« Nous avons déjà subi des blessures, mais Dieu merci, nous n’en sommes pas encore arrivés au point [of a death]. Mais une fois arrivé à ce point, nous aurions franchi le Rubicon. Est-ce une ligne rouge ? Presque certainement », a déclaré Marcos.

Les actions des garde-côtes chinois et la réaction déterminée de Manille ont fait craindre que le conflit territorial de longue date dans la mer de Chine méridionale stratégique ne déclenche un conflit armé.

Les Philippines envoient régulièrement des navires de ravitaillement vers le Sierra Madre, un ancien navire militaire américain rouillé qui s’est échoué volontairement en 1999 sur Second Thomas Shoal, un banc de sable de la mer de Chine méridionale également revendiqué par la Chine, et où ils ont stationné une poignée de soldats. .

Depuis le début de l’année dernière, la Chine a intensifié ses efforts pour perturber ces missions de ravitaillement avec des navires des garde-côtes et de la milice maritime.

En 2023, Manille a déclaré qu’un navire chinois avait ciblé son navire avec un laser et que l’année dernière, plusieurs navires étaient entrés en collision à la suite de ce que les Philippines ont décrit comme des manœuvres de blocage chinoises.

Les remarques de Marcos interviennent après un discours prononcé devant les ministres de la Défense, les chefs militaires, les diplomates et les analystes lors du forum Shangri-La Dialogue, dans lequel il a décrit son propre pays comme le protecteur d’un ordre de sécurité régional fondé sur le droit et les traités internationaux.

« Nos efforts contrastent fortement avec ceux d’un certain acteur », a-t-il déclaré, ajoutant que dans la mer de Chine méridionale, les Philippines étaient « en première ligne » des efforts visant à préserver l’intégrité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. qui régit les droits des États côtiers.

La revendication de la Chine sur la mer de Chine méridionale entre presque entièrement en conflit avec les droits économiques et, dans certains cas, la souveraineté de plusieurs États côtiers dans le cadre de l’Unclos, mais Marcos a fait de son pays le challenger le plus virulent de la Chine sur cette question depuis son entrée en fonction à la mi-2022.

Il a également revigoré l’alliance de Manille avec les États-Unis, en supervisant les plus grands exercices militaires bilatéraux depuis trois décennies et en permettant aux forces américaines d’accéder davantage aux bases de son pays. «Je n’ai pas l’intention de céder. Les Philippins ne cèdent pas », a déclaré Marcos.

Marcos a affirmé le droit des pays de la région à déterminer leur propre avenir plutôt que d’être traités comme un « théâtre » de compétition entre grandes puissances. La concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine limitait les choix des nations de la région et exacerbait les points chauds, a-t-il déclaré.

« L’influence déterminante de la Chine [in the region] est un fait permanent », a déclaré Marcos. « Mais en même temps, la présence stabilisatrice des États-Unis est importante. »