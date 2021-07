Les Philippines ouvrent une enquête après le crash d’un avion militaire faisant 47 morts

Dimanche, un avion de transport Lockheed C-130 s’est écrasé et a pris feu sur l’île de Patikul, dans le sud des Philippines, causant la mort de 47 des soldats à bord, après avoir échoué à se poser et avoir dépassé la piste.

Le secrétaire à la Défense nationale du pays, Delfin Lorenzana, a répondu à l’incident lundi en ordonnant une enquête pour découvrir ce qui a causé le pire accident d’avion militaire du pays en trois décennies.

Le porte-parole militaire, le général de division Edgar Arevalo, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’avion aurait été en « très bonne condition, » avec 11 000 heures de vol avant de recevoir sa prochaine maintenance.

On ne sait pas actuellement pourquoi l’avion n’a pas atterri en toute sécurité, car Arevalo a déclaré que «selon les informations disponibles, l’avion a suivi les protocoles spécifiés.

Les autorités se sont engagées à tenir une « transparent » sonde, qui publiera les résultats de son enquête une fois terminée. Cet engagement intervient alors que les autorités sont toujours à la recherche des enregistreurs de vol « boîte noire » qui pourraient donner un aperçu de ce qui est arrivé à l’avion.

L’avion, qui transportait 96 passagers, se rendait à l’aéroport provincial du pays de Jolo pour déployer les soldats en bataillons, protégeant le pays dans sa guerre contre l’insurrection islamiste.

Il y a eu un certain nombre d’accidents d’avion mortels dans l’histoire de l’armée philippine. En juin, un hélicoptère Black Hawk s’est écrasé, tuant six personnes et forçant l’immobilisation de la flotte du pays en attendant les contrôles de sécurité, en 2008, un avion Lockheed piloté par l’armée de l’air philippine s’est écrasé, faisant 11 morts, et, en 1993, l’accident d’un C-130 a fait 30 morts.

