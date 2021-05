Les Philippines ont considérablement renforcé leurs patrouilles en mer de Chine méridionale, selon les données

Des bateaux de pêche chinois ont navigué dans la mer de Chine méridionale, ici vu le 16 août 2020. VCG | Groupe visuel Chine | Getty Images

Les Philippines ont récemment intensifié leurs patrouilles en mer de Chine méridionale et sont entrées en contact plus étroit avec les garde-côtes chinois, selon les données de suivi des navires. Entre le 1er mars et le 25 mai, 13 navires des forces de l’ordre ou militaires des Philippines ont visité les eaux autour des îles Spratly contestées et de Scarborough Shoal au moins 57 fois, l’Initiative pour la transparence maritime en Asie (AMTI) dit en note cette semaine. « Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport aux 10 mois précédents … lorsque 3 navires ont été suivis, effectuant 7 visites au total sur des éléments contestés », indique le rapport. Il a souligné que cette augmentation des patrouilles est « au-delà de tout ce qui a été vu ces dernières années » depuis les Philippines. La mer de Chine méridionale a été un point chaud régional en Asie, impliquant des différends territoriaux entre certains pays et la Chine. Les Philippines, la Malaisie et le Vietnam font partie des pays qui revendiquent des parties de la voie navigable, mais la Chine considère une grande partie de la région – y compris les îles Spratly et Scarborough Shoal – comme faisant partie de son territoire.

Les navires chinois, en revanche, fonctionnent comme des sentinelles, restant sur des sites ciblés pendant des semaines et ne partant généralement qu’une fois qu’un remplaçant est arrivé pour continuer la surveillance. Initiative pour la transparence maritime en Asie

L’AMTI, qui fait partie du Centre d’études stratégiques et internationales, a souligné que l’emplacement des patrouilles par les Philippines a également changé. Avant mars, les navires des Philippines se rendaient « presque exclusivement » à destination et en provenance du plus grand avant-poste du pays dans les Spratleys, l’île de Thitu. « Mais les patrouilles récentes ont inclus Second Thomas Shoal, qui est occupé par les Philippines mais patrouillé quotidiennement par la Chine, Whitsun Reef, où le un essaim récent de milices a été détecté, inoccupé Sabina Shoal près de Second Thomas, et Scarborough Shoal, où la Chine maintient une présence permanente depuis 2012″, a déclaré AMTI. Le rapport a examiné les données de suivi du fournisseur commercial Marine Traffic et les images des sociétés de satellites Maxar et Planet Labs.

« Dépassé et dépassé »