Les Philippines mettent fin au séjour des casques bleus étrangers dans le sud

MANILLE, Philippines (AP) – Des casques bleus étrangers crédités d’avoir aidé à apaiser des années de combats sanglants entre les forces gouvernementales et les rebelles musulmans ont quitté le sud des Philippines après que les autorités ont décidé de mettre fin à leur présence, mais des pourparlers sont en cours pour permettre leur éventuel retour, les responsables et les rebelles dit vendredi.

Les membres de l’équipe internationale de surveillance dirigée par la Malaisie, ou IMT, ont quitté la région sud de Mindanao le 30 juin après que leur pouvoir de rester en tant que contrôleurs du cessez-le-feu, qui doit être renouvelé chaque année, n’a pas été prolongé par l’administration sortante de l’époque. Président Rodrigo Duterte.

Reste à savoir si le nouveau président Ferdinand Marcos Jr. autorisera le retour des casques bleus. Les insurrections musulmanes et communistes qui durent depuis des décennies font partie des problèmes majeurs dont il a hérité après avoir pris ses fonctions le 30 juin après une victoire écrasante.

Déployé en 2004, l’IMT était initialement composé de forces armées de maintien de la paix de Malaisie, de Brunei et de Libye pour aider à surveiller l’application d’un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement philippin et le Front de libération islamique Moro, le plus grand groupe rebelle musulman du sud, qui signé un accord de paix négocié par la Malaisie avec le gouvernement en 2014.

L’Union européenne, le Japon, la Norvège et l’Indonésie ont ensuite envoyé des troupes armées ou des experts civils pour rejoindre l’IMT, qui a également aidé à surveiller les problèmes humanitaires et les efforts de réhabilitation des communautés battues par la guerre. Alors que les combats diminuaient considérablement au fil des ans, les 60 membres de l’IMT ont été progressivement réduits. Le dernier contingent de plus de 20 casques bleus a quitté le sud il y a deux semaines.

En mars, un panel de paix du gouvernement philippin a déclaré au chef de la force étrangère de maintien de la paix, le général de division Datuk Hamdan Ismail de Malaisie, qu’il n’avait plus l’intention de prolonger le mandat de l’IMT, ont déclaré deux responsables à l’Associated Press sous couvert d’anonymat. parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Avec “pratiquement aucune escarmouche” entre les forces gouvernementales et les rebelles du Front de libération islamique Moro ces dernières années, “l’exercice des rôles et des responsabilités du TMI a été considérablement réduit”, a déclaré le panel gouvernemental à Hamdan dans une lettre, dont une copie a été vu par l’AP.

Dans le passé, des affrontements meurtriers ont provoqué d’importants dégâts dans des villes entières du sud et déplacé des dizaines de milliers de personnes.

Le ministère des Affaires étrangères à Manille a informé en mai les pays impliqués dans la force de maintien de la paix de la décision du gouvernement « de ne plus renouveler le mandat du TMI » après le 30 juin « compte tenu des réalisations importantes dans le processus de paix ». Il a cité l’application des accords de paix, y compris la création d’une nouvelle région autonome musulmane, qui est maintenant administrée par d’anciens commandants rebelles musulmans pendant une période de transition.

“Tous les privilèges et immunités accordés aux membres de l’IMT, y compris l’autorisation de séjour sur la base de visas en cours de validité et l’autorisation de porter des armes à feu, cesseront également”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères aux pays dans des notes diplomatiques séparées, dont une copie a été vu par l’AP.

Les responsables philippins ont remercié la Malaisie, le Brunei, l’UE et les anciens pays membres du TMI pour leur aide dans le rétablissement de la paix et la promotion du développement économique dans le sud, qui abrite la minorité musulmane du pays dans la nation majoritairement catholique.

Les rebelles, cependant, se sont opposés à la décision du panel gouvernemental et ont déclaré que sur la base des accords signés, les forces de l’IMT devraient rester pour sauvegarder l’accord de cessez-le-feu dans le sud des Philippines jusqu’au “démantèlement complet” – un euphémisme pour le désarmement et le retour à la vie normale – de tous les 40 000 combattants du Front de libération islamique Moro, ont déclaré les deux responsables.

Plus de 12 000 rebelles musulmans ont été «désarmés» et ont déposé environ 2 000 armes à feu et autres armes jusqu’à présent. Un nouveau groupe de 14 000 rebelles suivait le processus lorsque le mandat de Duterte a pris fin le 30 juin et que Marcos Jr. a pris ses fonctions. Les autres n’ont pas été désarmés.

“L’accord est que le contingent de l’IMT reste ici jusqu’à ce que le dernier combattant du MILF soit retiré du service ou jusqu’à ce que l’accord de sortie soit signé”, a déclaré le président du panel de paix rebelle Mohagher Iqbal, ajoutant que le gouvernement et les rebelles devraient décider conjointement de la présence des casques bleus. et leurs conditions de séjour.

Les responsables philippins ont exprimé leur ouverture à inviter à nouveau les casques bleus, mais le gouvernement et les rebelles doivent encore finaliser les détails d’un tel accord, a déclaré Iqbal. Il a exprimé son optimisme quant à la résolution de la question compte tenu du succès que les pourparlers de paix ont remporté jusqu’à présent.

“Les parties doivent souscrire aux accords pour pouvoir réussir”, a déclaré Iqbal.

Jim Gomez, Associated Press