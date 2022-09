Les Philippines mettent fin au port obligatoire du masque à l’extérieur

MANILLE, Philippines – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a approuvé une recommandation visant à mettre fin au port obligatoire de masques faciaux à l’extérieur dans tout le pays plus de deux ans après son imposition au plus fort de la pandémie de coronavirus, ont déclaré mercredi de hauts responsables.

Il a appelé les gens à garder la distance et à se laver les mains, et a exhorté les personnes âgées et les personnes atteintes d’autres maladies à continuer de porter un masque à l’extérieur.

Parmi les pays les plus durement touchés par les épidémies de coronavirus en Asie du Sud-Est, les Philippines ont imposé l’un des confinements les plus longs au monde, qui a provoqué sa pire récession économique depuis des décennies et a aggravé la pauvreté, la faim et le chômage.