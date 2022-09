Les Philippines mettent fin au port obligatoire du masque à l’extérieur

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a approuvé une recommandation visant à mettre fin au port obligatoire de masques faciaux à l’extérieur dans tout le pays plus de deux ans après son imposition au plus fort de la pandémie de coronavirus, ont déclaré mercredi de hauts responsables.

Les Philippines et le Myanmar sont les derniers pays d’Asie du Sud-Est à assouplir le port obligatoire du masque à l’extérieur, a déclaré le secrétaire à l’Intérieur Benhur Abalos. Une étude a montré que la levée de l’exigence obligatoire dans d’autres pays n’a pas entraîné une recrudescence alarmante des infections lorsque les gens continuent de prendre des précautions, a-t-il déclaré.

Il a appelé les gens à garder la distance et à se laver les mains, et a exhorté les personnes âgées et les personnes atteintes d’autres maladies à continuer de porter un masque à l’extérieur.

Rosario Vergeire, un haut responsable de la santé, a déclaré qu’un organisme gouvernemental chargé de la pandémie évaluerait si le port obligatoire de masques à l’intérieur pouvait être levé vers la fin de l’année dans les espaces publics, ce qui pourrait augmenter considérablement le nombre de personnes qui recevraient leur injections de rappel de coronavirus.

La décision du gouvernement est intervenue après que le maire Michael Rama du centre de la ville de Cebu a déclaré le port de masques à l’extérieur volontaire au cours d’une période d’essai se terminant à la fin de l’année.

Parmi les pays les plus durement touchés par les épidémies de coronavirus en Asie du Sud-Est, les Philippines ont imposé l’un des confinements les plus longs au monde, qui a provoqué sa pire récession économique depuis des décennies et a aggravé la pauvreté, la faim et le chômage.

The Associated Press