Les Philippines mettent en garde la Chine contre les « actes de guerre »

Source des images, Getty Images Légende, M. Marcos s’exprimait lors d’un sommet des chefs de la défense à Singapour

Auteur, Tessa Wong

Rôle, nouvelles de la BBC

Rapport de Singapour

il y a 4 heures

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a averti la Chine de ne pas franchir de ligne rouge en mer de Chine méridionale, où les tensions entre les deux pays continuent de s’intensifier.

Si un Philippin mourait à la suite des actions délibérées de la Chine, a-t-il déclaré, les Philippines considéreraient cela comme un « acte de guerre » et réagiraient en conséquence.

M. Marcos s’exprimait lors d’un forum sur la sécurité à Singapour auquel participaient les chefs de la défense du monde entier, notamment des États-Unis et de la Chine.

En réponse, un porte-parole de l’armée chinoise a accusé les Philippines de « rejeter la faute sur la Chine » et de « diffamer et attaquer ».

Ces derniers mois, le différend de longue date entre la Chine et les Philippines concernant le territoire de la mer de Chine méridionale s’est transformé en affrontements agressifs.

Manille s’est plainte avec véhémence du fait que des patrouilleurs chinois tiraient des canons à eau sur des bateaux et des navires de ravitaillement philippins.

Pékin a déclaré défendre sa souveraineté. Plus tôt vendredi, un porte-parole de l’armée chinoise a accusé les Philippines de procéder à des « provocations ».

Les observateurs craignent que toute escalade ne déclenche un conflit en mer de Chine méridionale entre les Chinois et les Américains. Les États-Unis sont tenus par un traité signé avec les Philippines de venir à la défense de ce pays d’Asie du Sud-Est, si celui-ci était attaqué.

Les États-Unis ont précédemment déclaré qu’ils respecteraient leurs engagements « à toute épreuve » envers leurs alliés dans la région et ont cherché à les rapprocher, notamment en organisant un sommet avec les Philippines et le Japon le mois dernier.

Vendredi, M. Marcos venait juste de terminer son discours d’ouverture du Dialogue Shangri-la à Singapour lorsqu’un délégué a évoqué une situation hypothétique dans laquelle un canon à eau chinois aurait tué un soldat philippin. On lui a demandé s’il considérait qu’il s’agissait d’une ligne rouge et si cela invoquerait le traité entre les États-Unis et les Philippines.

« Si, par un acte délibéré, un Philippin – non seulement un militaire, mais même un citoyen philippin – est tué… c’est ce que je pense très, très proche de ce que nous définissons comme un acte de guerre et c’est pourquoi nous réagirons en conséquence. Et nos partenaires du traité, je crois, appliquent également les mêmes normes.

Il a noté que des Philippins ont été blessés lors de récents affrontements, mais qu’aucun n’a encore été tué. « Une fois arrivés à ce point, c’est sûr, nous aurions franchi le Rubicon. Est-ce une ligne rouge ? Ce sera presque certainement une ligne rouge.

Source des images, Getty Images Légende, Les navires des garde-côtes chinois tirent de plus en plus de canons à eau sur des bateaux et des navires de ravitaillement philippins.

Interrogé par la BBC, le porte-parole chinois a déclaré que « si un seul membre du personnel est tué accidentellement dans un conflit ou un accident déclenchant une guerre, alors je crois vraiment que c’est un pays belligérant ».

Le gouvernement de M. Marcos augmente ses dépenses militaires et a acquis des missiles aux États-Unis et en Inde. Il cherche à obtenir une part importante du programme d’aide militaire américain proposé à ses alliés dans la région Indo-Pacifique.

La question avait également été soulevée vendredi lors d’une réunion clé entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Dong Jun.

L’armée chinoise a déclaré que les Philippines étaient « enhardies et soutenues par des puissances extérieures » et « ont rompu leurs propres promesses et fait des provocations » à propos du deuxième banc Thomas controversé, où Manille a établi un avant-poste militaire.

Ils se sont également opposés à l’envoi par les États-Unis d’un système de missiles de moyenne portée aux Philippines lors d’un récent exercice militaire conjoint, affirmant que cela « constituait une menace réelle pour la sécurité régionale ».

Mais les États-Unis et la Chine ont également indiqué qu’ils souhaitaient maintenir les lignes de communication ouvertes.

Un communiqué américain concernant la réunion a indiqué qu’ils travaillaient à la reprise des conversations téléphoniques entre les commandants militaires – une ligne de communication clé qui a été interrompue en 2022 après la visite à Taiwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis – et à la création d’un groupe de travail sur les communications de crise.