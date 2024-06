Les Philippines mettent en garde contre une « ligne rouge » avec Pékin dans un contexte de tensions accrues en mer de Chine méridionale

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a tracé une ligne rouge dans son affrontement avec la Chine, avertissant Pékin qu’il considérerait tout soldat philippin tué par un canon à eau de Pékin comme un « acte de guerre », suscitant les craintes qu’une escalade puisse entraîner les États-Unis. dans un conflit en mer de Chine méridionale.

Le dirigeant philippin répondait à une question hypothétique lors du sommet annuel sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour, auquel assistaient les chefs de la défense du monde entier, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Manille se plaint du fait que des patrouilleurs chinois tirent des canons à eau sur des bateaux et des navires de ravitaillement philippins.

LA TROISIEME GUERRE MONDIALE POURRAIT COMMENCER À SUIVRE LE DIFFÉREND DES PHILIPPINES EN MER DE CHINE DU SUD, LA CHINE « NE RESPECTE PAS » LES TRAITÉS, DIT UN EXPERT

« Si par un acte délibéré un Philippin – non seulement un militaire mais même un citoyen philippin – est tué… c’est ce que je pense très, très proche de ce que nous définissons comme un acte de guerre et nous réagirons donc en conséquence. Et nos partenaires du traité, Je crois que nous respectons également les mêmes normes », a déclaré Marcos, selon la BBC.

Les États-Unis sont tenus par un traité signé avec les Philippines de se défendre en cas d’attaque, et la Chine et les Philippines se sont récemment affrontées pour des territoires dans la région.

Certains Philippins ont été blessés lors d’affrontements récents, mais aucun n’a été tué jusqu’à présent.

« Une fois arrivés à ce point, nous aurions certainement franchi le Rubicon. Est-ce une ligne rouge ? Ce sera presque certainement une ligne rouge. » » dit Marcos.

LA CHINE ENVOIE DES AVIONS DE GUERRE ET DES BATEAUX AUTOUR DE TAIWAN SUITE À UN APPEL TÉLÉPHONIQUE ENTRE XI ET BIDEN

Austin a également pris la parole lors de la réunion et a cherché à recentrer l’attention sur la menace chinoise dans la région Asie-Pacifique, cherchant à apaiser les inquiétudes selon lesquelles les conflits en Ukraine et à Gaza ont détourné l’attention des engagements américains en matière de sécurité dans la région. Austin a rencontré son homologue chinois, Dong Jun, vendredi dans le but d’apaiser les frictions sur les questions allant de Taiwan à l’activité militaire de la Chine en mer de Chine méridionale.

« Malgré ces affrontements historiques en Europe et au Moyen-Orient, l’Indo-Pacifique reste notre théâtre d’opérations prioritaire », a déclaré Austin dans son discours. « Soyons clairs : les Etats-Unis ne peuvent être en sécurité que si l’Asie est en sécurité. C’est pourquoi les Etats-Unis maintiennent depuis longtemps leur présence dans cette région. »

Austin a souligné l’importance des alliances dans la région et a appelé à une résolution pacifique des différends par le dialogue et non par la coercition ou le conflit.

Il a déclaré que le harcèlement auquel les Philippines sont confrontées « est dangereux – purement et simplement ».

Austin a déclaré que l’engagement des États-Unis envers leur traité avec les Philippines était « à toute épreuve », même s’il ne spéculerait pas sur la façon dont les États-Unis pourraient réagir si la ligne rouge de Manille était franchie.

« Il y a un certain nombre de choses qui peuvent se produire en mer ou dans les airs, nous le reconnaissons », a déclaré Austin. « Mais notre objectif est de nous assurer que nous ne permettons pas aux choses de devenir inutilement incontrôlables. »

« Une guerre ou un combat avec la Chine n’est ni imminent, à mon avis, ni inévitable. »

Reuters a contribué à ce rapport.