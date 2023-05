Les Philippines mettent en garde contre les inondations et les glissements de terrain potentiels alors que le typhon Mawar passe lentement vers le nord

MANILLE, Philippines (AP) – Les autorités philippines ont commencé à évacuer des centaines de villageois, à fermer des écoles et des bureaux et à imposer une interdiction de naviguer lundi alors que le typhon Mawar s’approchait des provinces du nord du pays.

La tempête, localement nommée Betty, ne devait pas toucher terre dans la région montagneuse. Mais les prévisionnistes ont averti que le typhon ralentirait considérablement au large de la province la plus septentrionale de Batanes de mardi à mercredi et pourrait provoquer de dangereuses ondes de marée, des crues soudaines et des glissements de terrain lors de son passage.

Le typhon Mawar se déplaçait vers le nord-ouest dans l’océan Pacifique à environ 525 kilomètres (326 miles) à l’est de la ville côtière d’Aparri dans la province de Cagayan avec des vents maximums soutenus de 155 km/h (96 mph) et des rafales pouvant atteindre 190 km/h (118 mph).

Mawar a traversé Guam la semaine dernière en tant que typhon le plus puissant à avoir frappé le territoire américain du Pacifique en plus de deux décennies, renversant des voitures, arrachant des toits et coupant le courant. Il s’est affaibli en soufflant vers les Philippines.

« Ces typhons, tremblements de terre et calamités naturelles font partie de nos vies », a déclaré par téléphone le vice-gouverneur de Batanes, Ignacio Villa, à l’Associated Press. « Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous préparer car cela signifierait potentiellement la perte de vies et des dommages majeurs. »

Les responsables de la préparation aux catastrophes ont déclaré que les troupes de l’armée, la police, les pompiers et les groupes de volontaires se tenaient prêts pour d’éventuelles recherches et sauvetages dans les provinces du nord et que plus d’un million de colis alimentaires pour les villageois déplacés ont été préparés.

Plus de 400 villageois ont été évacués vers des abris d’urgence lundi dans les communautés côtières à haut risque de Gonzaga et Santa Ana à Cagayan et dans les provinces périphériques avant l’assaut prévu. D’autres abris d’urgence dans plusieurs provinces du nord ont été préparés avec l’afflux attendu de résidents déplacés des villages sujets aux inondations, ont indiqué des responsables.

Les cours et le travail de bureau, à l’exception de ceux liés à la préparation aux catastrophes, ont été suspendus dans la plupart des provinces de Cagayan et de Batanes, où des averses occasionnelles et des rafales de vent ont été signalées dimanche soir. Les vols à destination et en provenance des provinces ont été annulés et les navires de pêche et de passagers ont été interdits de naviguer dans les provinces où des avertissements de tempête ont été émis.

Villa a déclaré que le gouvernement local avait prêté des cordes aux villageois vivant dans des communautés à haut risque pour renforcer leurs maisons à l’approche du typhon.

Environ 20 typhons et tempêtes frappent chaque année l’archipel des Philippines, qui se trouve également sur des failles sismiques où se produisent des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, faisant de la nation d’Asie du Sud-Est l’une des plus sujettes aux catastrophes au monde.

