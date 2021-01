Les Philippines fermeront leurs frontières aux voyageurs étrangers en provenance des États-Unis pendant deux semaines, afin de ralentir la propagation d’une nouvelle souche plus contagieuse de Covid-19. Il a déjà interdit les voyages à partir de 20 pays où la souche est présente.

L’interdiction entre en vigueur le 3 janvier et durera jusqu’au 15 janvier, a annoncé vendredi le gouvernement philippin. Un jour plus tôt, la Floride est devenue le troisième État américain à découvrir un cas de la nouvelle souche, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre.

Aussi sur rt.com Contagieux et muté: ce que nous savons de la NOUVELLE souche de coronavirus – et à quel point vous devez vous inquiéter

L’interdiction couvrira également les voyageurs qui ont séjourné aux États-Unis jusqu’à 14 jours avant leur arrivée aux Philippines. Une interdiction a déjà été mise en place pour les voyageurs en provenance de 19 pays où la nouvelle souche a été détectée, dont le Royaume-Uni, l’Espagne, le Japon et l’Allemagne.

La souche se propage plus rapidement que la variante du coronavirus responsable de la plupart des cas de 2020, mais ne s’est pas encore avérée plus grave ou plus mortelle. Les gouvernements ont néanmoins imposé des restrictions draconiennes pour tenter de freiner sa propagation. Le Japon a interdit l’entrée à tous les étrangers fin décembre, tandis que le gouvernement britannique a étendu son niveau de restrictions le plus strict aux trois quarts de sa population mercredi.

Aussi sur rt.com Les trois quarts de la population anglaise sont soumis à des restrictions de niveau 4 alors que le secrétaire britannique à la Santé étend les limites de Covid-19

Alors que la souche se propage, l’Organisation mondiale de la santé a approuvé jeudi un vaccin du fabricant américain de médicaments Pfizer pour une utilisation d’urgence. La vaccination est déjà en cours dans plusieurs pays du monde, bien que les citoyens des Philippines devront attendre jusqu’en mai, a annoncé le tsar de la vaccination du pays le week-end dernier.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!