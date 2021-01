Vendredi, les Philippines ont étendu leur interdiction temporaire d’entrée à certains voyageurs étrangers pour inclure les personnes en provenance des États-Unis, agissant après que la Floride soit devenue le troisième État américain à identifier une infection par la nouvelle variante très contagieuse du coronavirus qui a été identifiée pour la première fois en La Grande-Bretagne.

Le ministère de la Santé de Floride a annoncé jeudi qu’un homme d’une vingtaine d’années, situé dans le comté de Martin, était le premier cas identifié de la variante par l’État. L’homme n’a pas d’antécédents de voyage, ont déclaré des responsables dans un déclaration sur Twitter.

D’autres cas de la variante ont été identifiés cette semaine dans le Colorado et en Californie, et les patients dans ces cas n’ont pas non plus déclaré avoir voyagé en dehors des États-Unis. cas de Covid-19, mais il s’est avéré plus transmissible que les formes précédentes du virus.

Cela pourrait laisser présager davantage d’infections là où il circule et plus d’hospitalisations, à un moment où les États-Unis, la Grande-Bretagne et de nombreux autres pays sont déjà aux prises avec une augmentation du nombre de cas et anticipent davantage les rassemblements de vacances et les voyages au milieu de la pandémie.