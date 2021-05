Les Philippines gagnent de la crypto-monnaie en jouant au jeu vidéo NFT Axie Infinity

Alors que la pandémie de Covid-19 frappe les Philippines, les habitants de la ville de Cabanatuan, au nord de Manille, ont trouvé un moyen unique d’atténuer les difficultés causées par les verrouillages – jouer à des jeux vidéo.

Le gameplay, cependant, n’est pas seulement pour le plaisir. Axie Infinity, créé par SkyMavis, permet aux joueurs de gagner des revenus grâce à des jetons non fongibles, ou NFTS, et des crypto-monnaies en élevant, en combattant et en échangeant des animaux de compagnie numériques appelés Axies.

UNE nouveau mini-documentaire, diffusé sur YouTube jeudi par le cabinet de conseil en crypto Emfarsis, appelé « Play-to-Earn », suit plusieurs Philippins qui jouent au jeu – une mère, trois jeunes entrepreneurs, un récent diplômé d’université, un chauffeur de cyclo-pousse, un couple de personnes âgées mariées et l’une des premières personnes de la ville de Cabanatuan à découvrir Axie Infinity.

Le phénomène qui a commencé l’été dernier a explosé après un Coindesk article publié en août a considérablement augmenté la base de joueurs, selon le documentaire. Près de 60000 personnes jouent maintenant à Axie Infinity, a déclaré à CNBC le responsable de la croissance d’Axie, Jeffrey Zirlin.

Si le jeu numérique ne connaît pas de frontières, il a vraiment décollé aux Philippines, durement touchées par la pandémie. Le PIB s’est contracté de 9,6% en 2020, la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée depuis le début de la collecte de données en 1946, selon IHS Markit. Plusieurs villes ont connu une augmentation des cas vers la fin du mois de mars 2021, ce qui a entraîné de nouveaux verrouillages obligatoires. La même recherche a révélé qu’environ 26 millions de personnes, soit près d’un quart de la population, ont été touchées par ces derniers verrouillages.

« Au début, je ne suis pas convaincu que ce jeu rapporte réellement en jouant, mais je l’ai essayé », a déclaré un joueur dans le documentaire. « En raison de la pandémie, nous n’avons aucun moyen de gagner de l’argent. C’est pourquoi elle s’est répandue ici dans la ville de Cabanatuan. »

Les époux âgés sont des propriétaires de magasins qui jouent même lorsqu’ils travaillent. « Pendant que je suis dans le magasin, je joue », a déclaré Lolo dans le documentaire, qui a 75 ans. « Même quand je perds, je ne fais que jouer. »

Axie Infinity utilise des NFT pour les droits de chaque animal acheté. Pour faire pousser ces animaux de compagnie, vous achetez ou cultivez des SLP ou des potions d’amour. Vous pouvez vendre ces animaux de compagnie ou SLP contre de la crypto-monnaie, puis les échanger dans votre devise respective.

« Quand vous êtes dans le jeu, c’est comme jouer aux échecs. C’est un jeu stratégique », a déclaré le récent diplômé universitaire Howard dans le documentaire.

Axie Infinity s’est inspiré de Pokémon et de CryptoKitties. Ce dernier a été l’un des premiers jeux à populariser les NFT en 2018.

« Tant que vous avez un téléphone et un accès Internet, vous pouvez jouer », a déclaré Zirlin à CNBC.

Une critique courante du jeu est la volatilité des crypto-monnaies. Puisque les joueurs «synchronisent et échangent» leur argent via Ethereum, l’action des prix met certains joueurs en colère. Ethereum a augmenté de près de 65% le mois dernier, mais était en baisse de 7% lors de la journée de négociation de jeudi. Elon Musk a fait une apparition sur Saturday Night Live, ce qui a déclenché une chute de 30% du cours de Dogecoin.

« Axie est sa propre économie. Il pourrait avoir des fluctuations comme n’importe quel marché émergent basé sur des facteurs macro, mais à long terme, nous pensons que notre nation numérique connaîtra une forte croissance du PIB qui stimulera notre économie en jeu », a déclaré Zirlin.

Zirlin prédit que plus de jeux seront ajoutés de concert avec Axie Infinity, créant une sorte de métaverse, ainsi qu’un accès plus large via des ordinateurs au lieu des seuls téléphones mobiles.

«Ce qui compte, c’est d’avoir de l’argent pour pouvoir manger, éviter les dettes et passer à travers tous les jours. [Axie Infinity] Nous avons soutenu nos besoins quotidiens, payé nos factures et nos dettes « , a déclaré une mère de trois enfants dans le documentaire. » J’étais reconnaissante envers Axie parce que cela nous a aidés. «

Les versions non anglaise tagalog, espagnole, portugaise, indonésienne, vietnamienne, thaïlandaise et chinoise de ce documentaire sont disponibles ici.