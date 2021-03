Le gouvernement philippin a déclaré que plus de 250 navires chinois qu’il prétend être exploités par des milices ont été repérés près de six îles et récifs revendiqués par Manille dans la mer de Chine méridionale contestée et demande à la Chine de les retirer immédiatement.

