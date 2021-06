Les Philippines exempteront les personnes âgées entièrement vaccinées de certaines restrictions sur les coronavirus pour encourager l’inoculation de Covid-19

L’assouplissement des restrictions sur les coronavirus pour les personnes âgées entièrement vaccinées vivant dans des zones sous quarantaine communautaire générale (GCQ) et GCQ modifié a été annoncé vendredi par le gouvernement philippin.

« Le groupe de travail inter-agences pour la gestion des maladies infectieuses émergentes, lors d’une réunion tenue jeudi, a accepté d’autoriser les personnes âgées qui ont déjà reçu deux injections de vaccin Covid-19 de voyager dans leur zone », a déclaré le porte-parole présidentiel Harry Roque dans un communiqué.

Selon les règles du pays, une personne est considérée comme complètement vaccinée deux semaines après avoir reçu la deuxième dose d’un vaccin contre le coronavirus. Pour quitter leur résidence et voyager, les personnes âgées devront être munies d’un carnet de vaccination confirmant leur statut d’immunité. Bien qu’ils profiteront d’une plus grande liberté de mouvement, ils seront toujours limités à leurs zones.

« Le mouvement des personnes âgées entièrement vaccinées est toutefois limité aux déplacements dans leur zone, car les déplacements interzonaux sont toujours interdits, à l’exception des déplacements de point à point qui étaient auparavant autorisés. » Roque ajouté.

En plus d’aider les personnes âgées à faire face au fardeau de vivre sous les restrictions persistantes de Covid-19, cette décision devrait également les encourager à choisir de se faire vacciner plus tôt.

« Faites-vous vacciner pour profiter de l’incitation à sortir faire de l’exercice et discuter avec vos concitoyens âgés » a déclaré la sous-secrétaire à la santé Maria Rosario Vergeire lors d’une conférence de presse.

Pays de plus de 108 millions de personnes, les Philippines n’ont jusqu’à présent distribué que quelque six millions de vaccins contre le coronavirus, avec un peu plus de 600 000 personnes ayant été entièrement vaccinées à ce jour. Manille a approuvé pour une utilisation d’urgence une large gamme de vaccins, y compris le Sputnik V de fabrication russe et le Sinovac de la Chine, ainsi que des injections de Moderna, Pfizer et AstraZeneca.

Depuis le début de la pandémie, les Philippines ont enregistré près de 1,3 million de cas de la maladie, avec plus de 22 000 décès, se débrouillant plutôt bien par rapport aux pays les plus touchés.

