Les Philippines et l’Indonésie discutent des défis de la reprise en cas de pandémie

BOGOR, Indonésie (AP) – Le dirigeant philippin Ferdinand Marcos Jr. a affirmé lundi l’approfondissement des liens économiques et de sécurité avec l’Indonésie lors du premier voyage à l’étranger de sa présidence, tout en exprimant sa préoccupation face aux difficultés persistantes auxquelles les pays d’Asie du Sud-Est sont confrontés après la pandémie.

L’Indonésie est la plus grande économie de la région et une première destination diplomatique traditionnelle pour les nouveaux dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, qui compte 10 membres.

Le président indonésien Joko Widodo et son épouse, Iriana, ont accueilli Marcos et la première dame des Philippines Louise Araneta lors d’une cérémonie dans le palais présidentiel de style colonial de Bogor, juste à l’extérieur de la capitale, Jakarta.

Lors d’une conférence de presse conjointe, Marcos a déclaré que l’augmentation du volume des échanges entre leurs nations avait été importante dans leurs discussions. Il a déclaré que le partenariat stratégique entre l’Indonésie et les Philippines, ainsi qu’avec des partenaires, des alliés et des amis du monde entier, “sera d’une importance cruciale pour que nous restions stables à mesure que nous sortirons de l’économie pandémique”.

Widodo a déclaré que son gouvernement avait proposé de revitaliser une ligne de ferry reliant les villes frontalières de Bitung et Davao et d’ouvrir un vol direct entre Manado, dans l’est de l’Indonésie, et Davao, dans le sud des Philippines, pour stimuler le commerce et les économies de leurs pays.

Marcos, le fils du dictateur déchu Ferdinand Marcos, est arrivé dimanche à Jakarta avec sa femme et des responsables gouvernementaux, dont le ministre des Affaires étrangères Enrique Manalo, qui a eu des entretiens séparés avec le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi.

Manalo a déclaré que Marcos avait l’intention de soulever le cas d’un travailleur domestique philippin condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. Arrêtée en 2010, Mary Jane Veloso a clamé son innocence, affirmant qu’elle avait été dupée en portant une valise contenant de l’héroïne.

Marcos n’a pas évoqué l’affaire lors de la conférence de presse conjointe avec Widodo.

Les deux dirigeants ont assisté à la signature d’accords de partenariat économique, ainsi que de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité des frontières et de la culture.

“Je suis heureux que nous ayons renouvelé la coopération trilatérale entre l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie, car elle est très importante pour protéger les voies navigables contre la menace de prise d’otages et d’enlèvement”, a déclaré Widodo.

Les données du gouvernement indonésien ont montré que quelque 44 Indonésiens ont été enlevés et retenus en otage par des militants d’Abou Sayyaf aux Philippines entre 2016 et 2019. Sur le total, un otage est mort tandis que les autres ont été libérés. La plupart étaient des travailleurs migrants enlevés au large de Sabah, sur la côte est de la Malaisie.

Ils ont également discuté de questions telles que les différends territoriaux en mer de Chine méridionale et la guerre en Ukraine qui a bouleversé la fragile reprise économique mondiale après la pandémie.

“Nous avons convenu que l’ASEAN sera le principal agent des changements que nous aimerions voir en continuant à apporter la paix dans nos pays”, a déclaré Marcos.

L’Indonésie est la présidence du Groupe des 20 plus grandes économies cette année et de l’ASEAN l’année prochaine.

Marcos doit rencontrer des chefs d’entreprise indonésiens et des membres de la communauté philippine en Indonésie. Il se rendra plus tard à Singapour pour signer des pactes sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la confidentialité des données.

Marcos a pris ses fonctions le 30 juin après avoir remporté une victoire écrasante aux élections 36 ans après qu’une révolte du «pouvoir du peuple» soutenue par l’armée ait chassé son père de ses fonctions. Il a refusé de reconnaître les violations massives des droits de l’homme et la corruption qui se sont produites sous son père tout en adhérant à son message de campagne d’un vague appel à l’unité nationale.

___

Karmini a rapporté de Jakarta.

Achmad Ibrahim et Niniek Karmini, The Associated Press