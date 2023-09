Les Philippines envisagent une action en justice contre Pékin dans le cadre du différend en mer de Chine méridionale | Actualités sur la mer de Chine méridionale

Manille étudie des options juridiques contre la Chine concernant sa prétendue destruction des récifs coralliens dans la zone économique exclusive (ZEE) des Philippines, dans la mer de Chine méridionale contestée.

Manille a accusé Pékin d’avoir causé des dommages environnementaux au récif Iroquois dans les îles Spratly et évalue actuellement l’étendue des dégâts.

La Chine accuse les Philippines de tenter de « créer un drame politique ».

Manille et Pékin se sont affrontés de plus en plus cette année au sujet de la mer de Chine méridionale, Manille accusant les garde-côtes chinois de « manœuvres dangereuses » autour du deuxième récif Thomas, connu sous le nom d’Ayungin Shoal aux Philippines.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale sous sa ligne controversée à neuf traits et a construit des îles artificielles sur des affleurements rocheux et des îlots, dont certaines ont été transformées en avant-postes militaires. Elle a également déployé ses garde-côtes, ses flottes de pêche et sa milice maritime dans les eaux contestées, qui sont également revendiquées en tout ou en partie par les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam.

En 2012, après une longue confrontation, Pékin a pris le contrôle de Scarborough Shoal aux Philippines, ce qui a conduit Manille à intenter une action en justice auprès de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye.

Le tribunal a statué en faveur des Philippines en 2016, affirmant que la ligne à neuf tirets – et la demande de la Chine qui en résulte – n’avait aucun fondement juridique, mais Pékin a ignoré la décision.

Les Philippines évaluent actuellement les mérites d’une nouvelle action en justice, notamment auprès de la CPA, concernant les dommages environnementaux, a déclaré jeudi le procureur général Menardo Guevarra. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il soutiendrait la décision du bureau de Guevarra et toute action qu’il déciderait de prendre.

La porte-parole Teresita Daza a souligné que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) « oblige les États à protéger et à préserver l’environnement marin ».

La Chine est partie à la CNUDM. Selon la loi, la ZEE d’un pays s’étend sur 200 milles marins (370 km) de sa côte, et le récif Iroquois se trouve à environ 128 milles marins (237 km) de la province de Palawan aux Philippines.

« Comme l’a précisé la sentence arbitrale de 2016 sur la mer de Chine méridionale, cette obligation s’applique dans toutes les zones maritimes, tant à l’intérieur de la juridiction nationale des États qu’au-delà », a déclaré Daza, cité par l’agence de presse des Philippines.

« Les États entrant dans la ZEE et les zones maritimes des Philippines sont donc également tenus de protéger et de préserver notre environnement marin. »

Les garde-côtes philippins ont déclaré plus tôt avoir enregistré des dégâts « importants » non seulement sur les fonds marins autour du récif d’Iroquois, une zone considérée comme riche en gisements de pétrole et de gaz, mais également à Sabina Shoal, qui se trouve à environ 72 milles marins (133 km) au nord-ouest de l’île. Palawan.

Les garde-côtes ont déclaré que des enquêtes récentes montraient que l’écosystème marin « semblait sans vie » et suggéraient que les activités de pêche « illégales et destructrices » de la Chine étaient à blâmer.

Interrogé sur ces allégations lors d’une conférence de presse à Pékin jeudi après-midi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a rejeté ces allégations.

« Nous exhortons les parties concernées des Philippines à cesser de créer un drame politique à partir de la fiction », a-t-elle déclaré aux journalistes, affirmant que les Philippines devraient remorquer le Sierra Madre, le navire que Manille a échoué au Second Thomas Shoal il y a près de 25 ans pour renforcer ses prétentions sur le territoire. des eaux.

De nombreux affrontements récents entre la Chine et les Philippines ont eu lieu alors que Manille tentait de réapprovisionner les marins stationnés sur le bateau.

Second Thomas Shoal se trouve à environ 105 milles marins (195 km) au nord-ouest de Palawan.