Les Philippines élèvent le niveau d’alerte après que le volcan a envoyé un panache à 1 km vers le ciel, les évacuations sont fortement recommandées (PHOTOS)

Dans une déclaration partagée sur Facebook jeudi, l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a déclaré : « Le cratère principal du volcan Taal a généré un panache phréatomagmatique sombre de courte durée d’un kilomètre de haut sans tremblement de terre volcanique d’accompagnement », à 15h16 heure locale. Une éruption phréatomagmatique se produit lorsque le magma – c’est-à-dire la roche en fusion souterraine – rencontre l’eau. Taal est situé dans un lac de cratère volcanique du même nom sur l’île de Luzon.

De petites éruptions peuvent être vues sur des photos et des vidéos partagées en ligne.

Ingat po tayo ! Niveau d’alerte 3 sur le volcan Taal.#TaalVolcan#AlertLevel3REGARDER: Éruption phréatomagmatique du volcan Taal de 15 h 16 à 15 h 21 aujourd’hui, vue depuis la station principale du cratère. (À partir de DOST Phivolcs) pic.twitter.com/T1LmwH19Dz – Marhgil Macuha (@marhgil) 1 juillet 2021

Aux personnes qui se trouvent près de taal ou dans la région de batangas, restez en sécurité, le volcan taal dégage une énorme quantité de fumée en ce moment, alors priez pour nous et les autres batangeuños et les personnes qui seront touchées pic.twitter.com/PWJFDZpGlY — 𝙚 𝙞 𝙣 🕸 (@enhacarat) 1 juillet 2021

à tous mes moots qui sont près de batangas ou de taal, restez prudents. le volcan taal est déjà au niveau d’alerte 3. s’il vous plaît, restez en sécurité et prenez des précautions supplémentaires. pic.twitter.com/I3crl9cIPx — trizh .𖤣𖥧 (@jakey4lyf) 1 juillet 2021

L’agence a déclaré qu’elle augmentait le niveau d’alerte à trois, appelé « troubles magmatiques », à cause du panache et « l’intrusion magmatique au niveau du cratère principal », ce qui peut générer d’autres éruptions.

Il a fortement recommandé que l’île du volcan Taal et les districts à haut risque d’Agoncillo, Laurel et Batangas soient évacués, étant donné leur proximité et la possibilité de ce que l’on appelle des courants de densité pyroclastiques, c’est-à-dire des flux de cendres chauds et proches du sol. et des débris qui se déplacent à des vitesses de centaines de mètres par seconde et se déplacent à des dizaines voire des centaines de kilomètres de la source – et même d’un tsunami.

Il a rappelé aux gens que l’île du volcan Taal est une zone de danger permanent et a conseillé aux citoyens de garder un œil sur toute perturbation de l’eau du lac.

En janvier 2020, le volcan a tiré des nuages ​​de cendres dans le ciel, provoquant la panique et l’évacuation de plus de 100 000 personnes.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!