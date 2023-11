Les Philippines dénoncent la Chine pour ses « actes de coercition non provoqués » visant à bloquer la mission de réapprovisionnement

MANILLE/PEKIN, 10 novembre (Reuters) – Les Philippines ont condamné vendredi les garde-côtes chinois pour “actes de coercition non provoqués et manœuvres dangereuses”, notamment l’utilisation d’un canon à eau contre l’un de leurs bateaux pour tenter de perturber une mission de ravitaillement en Chine. la mer de Chine méridionale.

Les actions de la Chine, ont déclaré les Philippines, ont non seulement « mis la vie de notre peuple en danger », mais ont « remis en question et mis en doute la sincérité de ses appels au dialogue pacifique ».

Les missions régulières de ravitaillement soutiennent les troupes philippines stationnées sur un navire de guerre délabré intentionnellement échoué sur Second Thomas Shoal, un atoll très disputé en mer de Chine méridionale que Manille appelle Ayungin et est connu sous le nom de Renai Reef en Chine.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris le Second Thomas Shoal, et a déployé des centaines de navires pour y patrouiller. Il s’agit notamment de ce que Manille appelle des « milices maritimes chinoises », qui, selon elle, ont été impliquées dans la dernière tentative visant à entraver la mission de réapprovisionnement.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse régulière que Pékin s’opposait aux actions qui portent atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et a déposé des représentations solennelles auprès de l’ambassade des Philippines.

Les garde-côtes chinois ont déclaré que deux petits navires de transport philippins et trois navires des garde-côtes étaient entrés dans les eaux sans la permission du gouvernement chinois et ont exhorté les Philippines à cesser de porter atteinte à la souveraineté de Pékin.

Il a déclaré dans un communiqué que ses actions étaient légales et qu’il avait pris des dispositions temporaires spéciales pour que la partie philippine puisse transporter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité.

Dans un deuxième communiqué vendredi soir, les garde-côtes ont déclaré que les navires philippins avaient insisté pour « se précipiter » dans la zone d’une manière « dangereuse et non professionnelle », et qu’ils s’étaient approchés des navires à des fins de vérification.

Le gouvernement philippin a déclaré que la mission de réapprovisionnement était terminée, même si ses bateaux étaient « soumis à un harcèlement extrêmement imprudent et dangereux à proximité » de la part des canots pneumatiques des garde-côtes chinois à l’intérieur du haut-fond.

Pendant des années, Manille et Pékin ont été impliqués dans des affrontements intermittents sur le deuxième récif Thomas, alors que la Chine est devenue plus affirmée dans ses revendications maritimes, alarmant les prétendants rivaux et d’autres États opérant dans la mer de Chine méridionale, notamment les États-Unis et le Japon. .

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré samedi lors de sa visite à Manille que son pays, les Philippines et les États-Unis coopéraient pour protéger la liberté de la mer de Chine méridionale.

Jeudi, les Philippines ont annoncé qu’elles acquéraient cinq navires d’intervention polyvalents de 97 mètres (318 pieds) pour renforcer les capacités de leurs garde-côtes et que le projet de 29,3 milliards de pesos (524 millions de dollars) serait financé par des prêts d’aide publique au développement de Japon.

Le Japon et Washington ont tous deux soutenu une décision rendue en 2016 par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, selon laquelle les vastes revendications de Pékin n’avaient aucun fondement juridique, offrant ainsi une victoire juridique historique aux Philippines. Selon la décision, le haut-fond se trouve à l’intérieur de la zone économique exclusive des Philippines.

L’utilisation de canons à eau par la Chine fait suite à une série d’incidents en mer de Chine méridionale, notamment les collisions entre des navires chinois et deux navires de Manille le 22 octobre. Les Philippines ont accusé les garde-côtes chinois d’être entrés « intentionnellement » en collision avec leurs navires.

(1 $ = 55,9200 pesos philippins)

Reportage de la salle de rédaction de Pékin et de Neil Jerome Morales à Manille ; Écrit par Bernard Orr; Montage par Christopher Cushing, Gerry Doyle, Christina Fincher et Hugh Lawson

