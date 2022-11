Les Philippines demandent à la Chine des explications sur la dernière querelle maritime

MANILLE, Philippines (AP) – Les Philippines ont demandé une explication à la Chine après qu’un commandant militaire philippin a signalé que les garde-côtes chinois avaient saisi de force des débris de roquettes chinoises en la possession de membres de la marine philippine dans la mer de Chine méridionale contestée, ont déclaré jeudi des responsables.

L’incident de dimanche au large de l’île de Thitu occupée par les Philippines est la dernière flambée des différends territoriaux de longue date impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan. La Chine a nié que ses garde-côtes aient saisi de force les débris des marins philippins.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Manille, Maria Theresa Daza, a déclaré sans donner plus de détails qu’une note diplomatique avait été transmise à la Chine pour “des éclaircissements de la part de la partie chinoise sur l’incident”.

Le vice-amiral Alberto Carlos, qui dirige le commandement occidental de l’armée, a déclaré que les marins philippins, à l’aide d’une caméra à longue portée, ont repéré les débris dérivant dans de fortes vagues près d’un banc de sable à environ 800 mètres (540 mètres) au large. Ils sont partis sur un bateau et ont récupéré l’objet flottant et ont commencé à le remorquer jusqu’à l’île de Thitu.

Alors qu’ils retournaient sur l’île, “ils ont remarqué qu’un navire des garde-côtes chinois portant le numéro d’étrave 5203 s’approchait de leur emplacement et a par la suite bloqué leur route pré-tracée à deux reprises”, a déclaré Carlos dans un communiqué.

Le navire des garde-côtes chinois a alors déployé un canot pneumatique avec du personnel qui « a récupéré de force ledit objet flottant en coupant le câble de remorquage » attaché au canot pneumatique des marins philippins. Les marins ont décidé de retourner sur leur île, a déclaré Carlos, sans détailler ce qui s’est passé.

Les navires des garde-côtes chinois ont bloqué les bateaux de ravitaillement philippins livrant des fournitures aux forces philippines dans les eaux contestées dans le passé, mais la saisie d’objets en possession de l’armée d’un autre pays constitue un acte plus effronté.

Le ministère chinois des Affaires étrangères à Pékin a nié que les débris aient été saisis de force.

“La partie philippine a d’abord récupéré et remorqué l’objet. Après une consultation amicale sur le site, la partie philippine a rendu l’objet à la Chine, et la Chine a exprimé son appréciation pour cela », a déclaré lundi la porte-parole du ministère Mao Ning. “Il n’y a pas eu d’interception ou de saisie forcée sur les lieux.”

Répondant au démenti de la Chine, le haut responsable de la défense philippine, Jose Faustino Jr., a soutenu les comptes du personnel de la marine philippine et a déclaré que les débris leur avaient été « grossièrement » pris par les garde-côtes chinois.

Le président Ferdinand Marcos Jr. a déclaré qu’il demanderait également des éclaircissements lors de sa visite à Pékin en janvier pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping.

Faustino a déclaré qu’une enquête philippine distincte était en cours après que des villageois philippins de Thitu ont rapporté avoir entendu des explosions inexpliquées dimanche.

Il n’était pas clair d’où provenaient les coups de tonnerre, qui provoquaient de légers tremblements au sol, et quelle était leur nature. Les villageois de l’île ont été alarmés, ont déclaré des responsables, ajoutant qu’ils avaient préparé un plan d’évacuation au cas où cela serait nécessaire.

Thitu, que les Philippins appellent Pagasa, ou espoir, abrite une communauté de pêcheurs et des forces philippines et se trouve près de Subi, l’un des sept récifs contestés que la Chine a transformés en îles protégées contre les missiles dans les eaux contestées. Les responsables américains de la sécurité affirment que les îles développées, dont trois avec des pistes de qualité militaire, ressemblent désormais à des bases militaires avancées.

Les Philippines et d’autres petits pays demandeurs de la région contestée, soutenus par les États-Unis et d’autres pays occidentaux, ont protesté et sonné l’alarme face aux actions de plus en plus agressives de la Chine dans la voie navigable très fréquentée. Les Philippines ont déposé 189 protestations diplomatiques contre la Chine en raison des divisions territoriales cette année seulement, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Jim Gomez, Associated Press