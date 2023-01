Les Philippines cherchent à nettoyer la police des liens avec la drogue

MANILLE, Philippines (AP) – Le secrétaire à l’Intérieur des Philippines a annoncé mercredi qu’il avait demandé à tous les généraux de police et colonels à part entière de présenter leur démission de courtoisie pour nettoyer les rangs des liens avec les drogues illégales.

Environ 300 officiers sont couverts par la directive, qui a été recommandée par le chef de la police nationale, qui présentera également sa démission de courtoisie, a déclaré le secrétaire à l’Intérieur Benjamin Abalos Jr. lors d’une conférence de presse.

« Il semble qu’il y ait un gros problème dans notre police. Il semble qu’il y ait des généraux et des colonels impliqués dans la drogue », a-t-il déclaré. « Nous devons nettoyer nos rangs. Nous avons besoin de la confiance des gens. »

Plus d’une douzaine de policiers ont été arrêtés ou démis de leurs fonctions et mis en examen l’an dernier pour leur implication ou leur implication présumée dans le trafic de drogue. Abalos a cité un cas récent de forces de l’ordre vendant de la drogue dans leur bureau. L’Agence philippine de lutte contre la drogue a également fait l’objet de perquisitions, d’arrestations et de licenciements ces derniers mois.

L’ancien président Rodrigo Duterte a été condamné par la communauté internationale pour sa guerre meurtrière contre la drogue qui, selon les données de la police, a fait plus de 6 200 morts. Des groupes de défense des droits de l’homme ont cité des taux de mortalité plus élevés et ont accusé certains policiers d’avoir fabriqué des preuves pour donner l’impression que les victimes ont violemment résisté à leur arrestation.

En novembre, le chef de la police nationale philippine, Rodolfo Azurin Jr., a déclaré qu’il avait ordonné aux forces de l’ordre de minimiser les meurtres de personnes impliquées dans des activités liées à la drogue.

Abalos a déclaré qu’il était difficile de mener une guerre contre les drogues illégales si des alliés supposés pouvaient vous tirer dessus, et les démissions visent à empêcher les officiers errants de couvrir leurs traces ou de déposer de fausses accusations.

Un comité sera formé pour examiner les dossiers des policiers afin de déterminer s’ils sont impliqués dans le trafic de drogue, a-t-il dit, ajoutant que ceux qui ne sont pas impliqués n’ont rien à craindre.

The Associated Press