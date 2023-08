Les Philippines accusent la Chine d’une attaque au canon à eau dans les îles Spratly

Les Philippines ont accusé les garde-côtes chinois d’avoir tiré des canons à eau sur leurs navires dans la mer de Chine méridionale contestée, les qualifiant d’illégales et de dangereuses.

La garde côtière philippine a déclaré que ses navires transportaient samedi de la nourriture, de l’eau, du carburant et d’autres fournitures pour le personnel militaire philippin stationné à Second Thomas Shoal dans les îles Spratly.

Le département d’État américain a déclaré que les actions, menées par les garde-côtes chinois et la « milice maritime », menaçaient directement la paix et la stabilité régionales.

La revendication de la Chine sur la quasi-totalité de la mer n’est pas internationalement acceptée. Des billions de dollars de commerce transitent par la mer chaque année, avec des revendications concurrentes du Brunei, de la Malaisie, des Philippines, de Taïwan et du Vietnam.

Les garde-côtes et les navires de la marine chinoise bloquent ou filment régulièrement les navires philippins patrouillant dans les eaux contestées, a déclaré Manille.

C’était la première fois depuis novembre 2021 que les garde-côtes chinois utilisaient des canons à eau contre une mission de ravitaillement philippine à Second Thomas Shoal.

« La Garde côtière philippine [PCG] condamne fermement les garde-côtes chinois [CCG] manœuvres dangereuses et utilisation illégale de canons à eau contre les navires de la PCG », a déclaré la garde côtière philippine dans un communiqué.

« De telles actions de la CCG ont non seulement ignoré la sécurité de l’équipage de la PCG et des bateaux de ravitaillement, mais ont également violé le droit international. »

L’armée philippine a déclaré que les garde-côtes chinois avaient « bloqué et canonné à eau » l’un de ses navires de ravitaillement affrétés.

En raison des actions « excessives et offensives », un deuxième navire affrété n’a pas pu décharger sa cargaison pour l’opération de routine de rotation et de réapprovisionnement des troupes, a déclaré le porte-parole militaire, le colonel Medel Aguilar, dans un communiqué.

« Nous appelons les garde-côtes chinois et la commission militaire centrale à agir avec prudence et à être responsables dans leurs actions pour éviter les erreurs de calcul et les accidents qui mettront en danger la vie des gens », a déclaré Aguilar.

L’ambassade de Chine à Manille n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Manille et Pékin ont une longue histoire de différends maritimes sur la mer de Chine méridionale, en particulier dans les eaux autour de Second Thomas Shoal.

Après que la Chine a occupé Mischief Reef au milieu des années 1990, les Philippines ont fait échouer un navire de la marine abandonné sur le banc voisin pour affirmer les revendications territoriales de Manille.

Des membres des marines philippins y sont basés.

Un incident similaire s’est produit en juin lors d’une autre opération régulière de réapprovisionnement. Alors qu’ils s’approchaient du haut-fond, les deux bateaux des garde-côtes philippins affectés comme escortes pour cette mission de la marine ont été approchés par deux navires des garde-côtes chinois.

L’un des bateaux chinois s’est approché à environ 90 mètres de la proue du BRP Malabrigo, obligeant son commandant à ralentir pour éviter une collision, ont indiqué les garde-côtes.

Un autre incident s’est produit en avril lorsqu’un navire des garde-côtes chinois a coupé le patrouilleur philippin Malapascua alors qu’il transportait des journalistes près de Second Thomas Shoal.

Une équipe de l’AFP se trouvait à bord d’un autre navire des garde-côtes et a été témoin de la quasi-collision.

Lors de cet incident, le commandant du Malapascua, Rodel Hernandez, a déclaré que le navire chinois s’était approché à moins de 45 mètres de son bateau et que seules ses actions rapides avaient évité que les navires à coque en acier ne s’écrasent les uns contre les autres.

