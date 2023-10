Les Philippines accusent la Chine de « manœuvres dangereuses » en mer de Chine méridionale | Actualités sur la mer de Chine méridionale

Le dernier incident a eu lieu près de l’île de Thitu, occupée par les Philippines dans les années 1970 et qui abrite environ 400 personnes.

Les Philippines ont accusé la Chine de mener des « manœuvres dangereuses » dans la mer de Chine méridionale contestée après qu’un navire de la marine chinoise ait suivi un navire de la marine philippine et tenté de croiser son chemin.

Les Philippines ont déclaré que l’incident s’était produit le 13 octobre près de l’île de Thitu, connue sous le nom d’île de Pag-asa aux Philippines, après que le BRP Benguet ait émis un avertissement radio au navire 621 de la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN).

Le navire PLAN a ensuite suivi le Benguet, qui effectuait une mission de ravitaillement, avant de tenter de franchir la proue du navire à une distance de 320 mètres (350 yards), ont indiqué les forces armées philippines dans un communiqué sur Facebook.

Il a également publié une vidéo de la rencontre.

Thitu, qui fait partie de la chaîne des îles Spratly, a été occupée par les Philippines dans les années 1970 et abrite aujourd’hui jusqu’à 400 personnes.

« Ces [dangerous] « Les manœuvres posent des risques importants pour la sécurité maritime, la prévention des collisions et un danger pour les vies humaines en mer », a déclaré le vice-amiral Alberto Carlos, chef du commandement occidental, dans le communiqué. « La Chine doit immédiatement mettre un terme à ces actions dangereuses et se comporter de manière professionnelle en adhérant au droit international. »

Les Philippines et la Chine, qui revendiquent la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, se sont affrontées à plusieurs reprises ces derniers mois dans des zones situées dans la zone économique exclusive (ZEE) de Manille, longue de 200 milles marins (370 km).

Le mois dernier, des plongeurs des garde-côtes philippins ont retiré une barrière flottante installée sur le récif de Scarborough, que Pékin avait saisi à Manille après une impasse de plusieurs mois en 2012.

Le général Romeo Brawner, chef d’état-major des forces armées philippines, a exhorté la Chine à cesser ses « manœuvres dangereuses et ses actions agressives envers les navires philippins », qui, selon lui, risquaient de provoquer une collision et de mettre en danger « la vie du personnel maritime des deux côtés ».

Plusieurs incidents ont également été signalés à Second Thomas Shoal lors de missions de ravitaillement dans la Sierra Madre, que les Philippines ont délibérément échoué sur le récif en 1999 pour tenter de renforcer leurs revendications sur les eaux. Le haut-fond se trouve à environ 195 km (121 miles) au nord-ouest de la province philippine de Palawan.

La Cour permanente d’arbitrage de La Haye a statué en 2016 que la revendication chinoise sur la mer de Chine méridionale n’avait aucun fondement juridique, mais Pékin a ignoré la décision, élargissant et développant ses avant-postes militaires dans les eaux contestées et déployant ses flottes de pêche, sa milice maritime et ses garde-côtes. pour faire valoir sa prétention.

Brunei, la Malaisie, Taiwan et le Vietnam revendiquent également tout ou partie de la mer de Chine méridionale.

La déclaration des Philippines qualifie la présence de Pékin près de l’île de Thitu d’« illégale » et affirme que ses actions violent le droit international.