Les Philippines accusent des navires chinois d’avoir tiré avec des canons à eau sur des navires ravitaillant un avant-poste militaire en mer de Chine méridionale.

Manille a accusé vendredi des navires chinois d’avoir tiré avec des canons à eau et d’avoir effectué des « manœuvres dangereuses » vers des navires philippins ravitaillant un avant-poste militaire éloigné, dans le dernier d’une série d’incidents entre les deux pays dans la mer de Chine méridionale contestée.

Les autorités philippines ont déclaré qu’un navire des garde-côtes chinois avait tiré avec un canon à eau contre son navire M/L Kalayaan dans « une tentative illégale mais infructueuse de forcer [it] changer de cap », alors qu’il participait à une mission de ravitaillement de routine auprès des troupes stationnées sur le BRP Sierra Madre dans le Second Thomas Shoal.

Les Philippines ont également affirmé que des navires appartenant à une milice maritime chinoise étaient impliqués dans le harcèlement et que deux bateaux philippins avaient été soumis à un harcèlement « imprudent » et « dangereux » de la part de canots pneumatiques appartenant aux garde-côtes chinois.

Le BRP Sierra Madre est un ancien navire de la marine américaine échoué aux Philippines en 1999 au Second Thomas Shoal – connu sous le nom d’Ayungin Shoal à Manille et Ren’ai Reef à Pékin – pour faire valoir ses revendications sur la région.

Cette affirmation est vivement contestée par la Chine et les deux pays sont impliqués dans des accrochages de plus en plus fréquents sur cette voie navigable très contestée.

Un porte-parole des garde-côtes chinois, Gan Yu, a déclaré dans un communiqué que deux petits navires de transport et trois navires de la police maritime des Philippines « sont entrés dans les eaux adjacentes au récif Ren’ai dans les îles chinoises Nansha sans l’autorisation du gouvernement chinois ».

Le communiqué affirme que la Chine possède « une souveraineté incontestable sur les îles Nansha et leurs eaux adjacentes, y compris le récif de Ren’ai », ajoutant que « les actions de la partie philippine portent atteinte à la souveraineté territoriale de la Chine » et exhortant Manille à « mettre immédiatement fin à ses actions de violation ».

Le dernier incident près de Second Thomas Shoal dans les îles Spratly survient près de trois semaines après que Pékin et Manille se soient mutuellement blâmés. deux collisions à proximité du même quartier.

Dans leur déclaration suite au dernier incident, les Philippines ont déclaré qu’elles condamnaient « une fois de plus les derniers actes de coercition non provoqués et les manœuvres dangereuses de la Chine contre une mission légitime et de routine de rotation et de réapprovisionnement des Philippines ».

Les actions de la Chine ont non seulement « mis la vie de notre peuple en danger », mais ont « remis en question et mis en doute la sincérité de ses appels au dialogue pacifique », ajoute-t-il.

Les troupes philippines stationnées sur le BRP Sierra Madre vivent dans des conditions spartiates sur l’épave pour la plupart rouillée du navire datant de la Seconde Guerre mondiale et dépendent de la livraison régulière de fournitures.

Malgré les difficultés de vendredi, le gouvernement philippin a déclaré que la mission de réapprovisionnement était terminée.

Pékin revendique une « souveraineté incontestable » sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, ainsi que sur la plupart des îles et bancs de sable qui s’y trouvent, y compris de nombreuses formations situées à des centaines de kilomètres de la Chine continentale, au mépris d’une décision de justice internationale de 2016 qui s’est rangée du côté de la Chine. Philippines.

L’ambassade des Philippines à Pékin a protesté auprès du ministère chinois des Affaires étrangères suite à ce dernier incident.

La mer de Chine méridionale est largement considérée comme un foyer potentiel de conflit mondial. Les récents affrontements entre Manille et Pékin ont fait craindre aux observateurs occidentaux que les différends pourraient potentiellement se transformer en un incident international si la Chine, puissance mondiale, décide d’agir avec plus de force contre les Philippines, alliées des États-Unis.