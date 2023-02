Les Philippines accordent aux États-Unis un plus grand accès militaire alors que les tensions avec la Chine montent

Les Philippines ont accordé mardi aux États-Unis l’accès à quatre autres bases militaires, permettant à Washington d’étendre sa présence dans la région et de renforcer sa dissuasion contre l’agression chinoise.

Dans une déclaration du ministère de la Défense (DOD), les États-Unis et les Philippines vont “accélérer la mise en œuvre complète de l’accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) avec l’accord de désigner quatre nouveaux sites agréés dans des zones stratégiques du pays”.

L’accord élargira également les entraînements militaires conjoints, les exercices et “l’interopérabilité” entre les forces américaines et philippines.

US MARINES STORM BEACH PRÈS DE RÉCIF CONTESTÉ EN MER DE CHINE DU SUD EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS

“L’expansion de l’EDCA rendra notre alliance plus forte et plus résiliente, et accélérera la modernisation de nos capacités militaires combinées”, a déclaré le DOD.

Il existe déjà cinq autres sites EDCA aux Philippines et les États-Unis ont déclaré qu’ils alloueraient 82 millions de dollars au développement des infrastructures sur les sites existants.

Le partenariat permettra également une plus grande réponse conjointe aux catastrophes humanitaires et climatiques.

“J’ai toujours dit qu’il me semble que l’avenir des Philippines et d’ailleurs de l’Asie-Pacifique devra toujours impliquer les États-Unis simplement parce que ces partenariats sont si forts”, a déclaré le président philippin Ferdinand Marcos Jr. Défense Lloyd Austin jeudi.

Le voyage d’Austin aux Philippines fait suite à une visite en Corée du Sud plus tôt dans la semaine lorsque Washington et Séoul ont convenu d’intensifier la dissuasion nucléaire dans la région et de consolider les efforts pour renforcer les alliances de sécurité américaines en Asie.

UN GÉNÉRAL DE L’AIR FORCE PRÉDIT UNE GUERRE AVEC LA CHINE EN 2025 : “J’ESPÈRE QUE J’AI TORT”

L’accent mis sur le renforcement des liens dans la région intervient alors que la Chine continue d’affirmer une posture agressive non seulement envers Taïwan, mais à travers des différends territoriaux avec des voisins régionaux comme Brunei, Signapore, le Vietnam, Loas, le Myanmar et les Philippines.

Les États-Unis ont également annoncé cette semaine l’ouverture d’une nouvelle ambassade dans les îles Salomon, dans le Pacifique Sud, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la Chine s’intéresse de plus en plus.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“L’ambassade des États-Unis aux Îles Salomon servira de plate-forme clé à partir de laquelle le gouvernement américain continuera à développer le partenariat indo-pacifique avec notre partenaire essentiel ici aux Îles Salomon, un partenariat basé sur des valeurs partagées de démocratie, de droits de l’homme et l’état de droit”, a déclaré Russell Comeau, chargé d’affaires américain par intérim, selon Radio Free Asia.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a également défendu cette décision et a déclaré qu’elle “symbolise non seulement un renouveau de notre relation”, mais qu’elle fait partie des plans américains visant à étendre sa présence dans le Pacifique.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.