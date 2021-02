Jeff Bezos a consacré des millions en 2020 à la lutte contre le changement climatique. | Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images

Nous avons besoin de plus de transparence dans le monde de la charité.

Les philanthropes milliardaires américains ont cédé plus de leur fortune pendant la pandémie de Covid-19 qu’ils ne l’ont jamais fait auparavant. Mais il y a un hic – un qui souligne à quel point il est difficile de suivre l’argent dans le monde des méga-organismes de bienfaisance.

Les 50 plus grands donateurs ont fait don de près de 25 milliards de dollars à des œuvres de bienfaisance en 2020, selon le rapport annuel de la Chronicle of Philanthropy, qui offre le meilleur aperçu annuel des plus gros dons en Amérique. Au milieu d’une crise sanitaire historique qui était un appel aux armes pour le secteur sans but lucratif – et lors d’un nouveau bilan des inégalités raciales aux États-Unis – ces milliardaires ont fait certains des plus gros dons qu’ils aient jamais faits. Les plus gros donateurs ont donné 16 milliards de dollars en 2019.

Jeff Bezos a promis 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique par le biais d’un véhicule appelé le Bezos Earth Fund, l’un des plus grands engagements caritatifs jamais réalisés. MacKenzie Scott, l’ex-épouse de Bezos, a fait don de près de 5 milliards de dollars à des centaines d’organisations à but non lucratif. Et le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a mis de côté 1 milliard de dollars d’actions principalement pour financer les réponses à la pandémie. 2020 a été la première année avec cinq engagements de plus d’un milliard de dollars, selon le Chronicle (les deux autres provenaient de l’ancien maire de New York, Mike Bloomberg et du fondateur de Nike, Phil Knight.)

Chaque année, la Chronique tente de surveiller méticuleusement les dons, et joue donc un rôle clé en informant notre démocratie sur des questions telles que la meilleure façon de résoudre les inégalités de revenus et s’il faut augmenter les impôts. La publication rassemble les archives disponibles et interviewe les collaborateurs des philanthropes. Mais son travail a des limites auto-reconnues qui illustrent une tendance plus large: le manque de transparence dans le secteur philanthropique rend difficile de parvenir à un ensemble de faits communs pour même débattre de ces questions de politique.

Pour commencer, les 50 plus gros donateurs en 2020 ne pas ont battu des records si l’engagement de 10 milliards de dollars de Bezos – qui est très différent des autres dons – ne figurait pas sur la liste. Bezos a annoncé en février qu’il promettait cette somme pour des subventions, mais n’a donné aucun détail sur la structure de ce don, y compris si l’argent a été irrévocablement mis de côté dans une réserve d’argent unique.

La raison qui compte, c’est que la liste de la Chronique ne se concentre pas toujours sur les dons aux organismes sans but lucratif. Il priorise parfois les dons à la charité Véhicules – tel que fondations qui, à leur tour, font des dons à des organismes sans but lucratif – dans le cadre d’une tentative admirable d’éviter le double comptage. La promesse de 10 milliards de dollars faite au Bezos Earth Fund est considérée comme un don à un véhicule caritatif.

Mais le fait est que nous ne savons même pas où se situent ces 10 milliards de dollars. L’argent est-il réellement placé dans un véhicule de bienfaisance comme une fondation, un fonds conseillé par un donateur ou une société à responsabilité limitée? Ou s’agit-il plutôt d’un engagement rhétorique, similaire à l’engagement de Mark Zuckerberg et Priscilla Chan en 2015 de consacrer 99% de leur argent à la philanthropie (et qui n’était pas compté sur la liste)?

On ne sait pas. Les représentants de Bezos ont toujours refusé de partager des informations sur la structure du Fonds pour la Terre. Ils n’ont pas renvoyé de demande de commentaire Recode mardi.

Et si vous excluiez la promesse de Bezos, les titres de cette année sur la générosité des milliardaires américains pendant la pandémie seraient bien différents.

«Il y a en fait deux problèmes liés. La première est que nous n’avons pas une compréhension commune de la façon de définir et de mesurer le don », a déclaré Ben Soskis, un historien de la grande philanthropie. «L’autre est qu’une nouvelle génération de mégadonors embrasse la publicité en donnant – mais le fait en dehors des limites des organisations philanthropiques traditionnelles et donc sans aucun degré formel de responsabilité. L’engagement philanthropique très médiatisé est l’incarnation de ce problème. Cela sépare le moment de la publicité de pointe de l’opportunité de rendre des comptes. »

Alternativement, les analystes de la Chronique ou ailleurs pourraient examiner le montant d’argent qui a réellement été mis à la disposition des organisations à but non lucratif directement en un an. Bezos obtiendrait un crédit pour son Fonds pour la Terre en faisant don de 790 millions de dollars à des groupes climatiques. Les 350 millions de dollars que Zuckerberg et Chan ont donnés pour soutenir les responsables électoraux américains seraient désormais inclus, plutôt que d’être exclus comme un double comptage. Bill et Melinda Gates, l’un des plus grands distributeurs américains de liquidités, obtiendraient principalement un crédit pour les quelque 5 milliards de dollars que leur fondation donne chaque année – plutôt que d’être simplement associés aux 160 millions de dollars estimés qu’ils ont personnellement donnés à leur fondation en 2020. .

Il y a des avantages et des inconvénients à cette approche, qui est adoptée par Forbes dans son propre classement de la philanthropie: elle reconnaîtrait, aux yeux de certains, à juste titre les philanthropes qui font passer de l’argent à des organismes sans but lucratif afin que cela puisse faire une différence aujourd’hui, plutôt que de garer l’argent dans des véhicules afin de résoudre un problème futur. Cette approche différente refléterait également plus précisément le travail philanthropique véritable et cohérent des milliardaires, au lieu de gonfler leur classement si un an ils font un don important et forfaitaire à une fondation, et de dégonfler leur classement lorsqu’ils ne correspondent pas à celui-ci le lendemain. an. Cependant, cela poserait ses propres complications, telles que qui exactement devrait obtenir un crédit pour l’argent distribué par des véhicules qui ont plusieurs bailleurs de fonds.

Mais il y a un point plus important ici. Comme ces énormes sommes ci-dessus le montrent clairement, un petit changement mystérieux dans ces méthodes pourrait très bien changer nos conclusions sur la philanthropie milliardaire.

Tout cela ne servirait à rien si la philanthropie avait une culture de la transparence. De nombreux philanthropes préfèrent garder leurs dons anonymes, et certains, comme Bezos, semblent se hérisser à l’idée de devoir au public des informations sur leurs dons (même si cela offre des avantages fiscaux et peut améliorer leur réputation.) Ce serait également pour rien. s’il y avait des exigences légales plus strictes dans le secteur: De nombreux milliardaires utilisent des SARL ou des fonds conseillés par des donateurs qui n’ont pas à déposer de documents fiscaux indiquant d’où vient leur argent ou à quoi il est dépensé. Les fondations privées qui faire ne doivent déposer ces documents fiscaux que plus d’un an plus tard – longtemps après la publication de ces classements – et ont leurs propres astuces comptables.

Et nous nous retrouvons donc avec un système disparate de transparence – dépendant de ce que les philanthropes divulguent volontairement et de la façon dont vous choisissez exactement d’analyser les divulgations – qui rend presque impossible de capturer et de comprendre objectivement les dons de bienfaisance des milliardaires.

La conclusion pourrait très bien être que les personnes les plus riches du monde font un don plus à la charité qu’on ne le pense. Certains grands philanthropes qui ne choisissent pas de prioriser ou de faire connaître les chiffres des dons, tels que Laurene Powell Jobs, ne sont jamais apparus sur le Philanthropy 50 au cours des deux dernières décennies.

Mais il est essentiel d’avoir une base de faits partagés, car la philanthropie milliardaire est souvent utilisée comme un moyen de justifier implicitement et explicitement l’inégalité des revenus aux États-Unis. Devrait-il y avoir un impôt sur la fortune? Quels types d’organismes de bienfaisance devraient être déductibles d’impôt? Et, à un niveau plus élémentaire, l’économie américaine fonctionne-t-elle tout simplement?

Ce sont des questions de politique sur lesquelles les gens ne sont pas d’accord. Mais il est même difficile d’organiser le débat en ce moment. Les chiffres et les gros titres importent donc vraiment – du moins jusqu’à ce que la culture et les lois rattrapent leur retard.