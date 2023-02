Les Philadelphia Stars se concentrent sur la prochaine étape vers le titre USFL

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Les Philadelphia Stars avaient une avance au quatrième quart, mais n’ont pas pu tenir le coup face aux Birmingham Stallions lors du match pour le titre de l’USFL.

La perte décourageante a été une source de motivation pour l’entraîneur-chef Bart Andrus pendant l’intersaison. Les Stars ont perdu le quart-arrière partant Case Cookus à cause d’une fracture de la cheville au quatrième quart, ce qui a eu un impact sur la capacité de l’équipe à déplacer constamment le football en fin de match.

[Everything to know about Stars 2023 schedule]

“Une partie de cela consiste à garder le quart-arrière en bonne santé tout au long du match de championnat”, a déclaré Andrus. “Cela a vraiment eu un effet sur le match, l’empêchant de terminer. Mais encore une fois, nous devons consolider un peu les choses de notre côté défensif. Nous avons eu des matchs des deux côtés qui ont été des hauts et des bas.”

Cookus est maintenant complètement guéri et Andrus espère le récupérer pour une deuxième saison. Le produit du nord de l’Arizona a passé du temps dans l’équipe d’entraînement des Rams de Los Angeles la saison dernière.

“Au début de cette année, nous avons abordé les domaines dans lesquels nous estimons devoir faire des progrès en termes de personnel”, a déclaré Andrus. “Nous avons examiné le schéma, pour nous assurer que nous faisons les bonnes choses schématiquement. Donc, c’est de cela qu’il s’agit pendant l’intersaison – réflexion et étude. Nous devons être autocritiques de ce que nous faisons et comment nous l’avons fait.”

Les Stars rejoindront les Panthers du Michigan dans la plaque tournante de Detroit, jouant leurs matchs à domicile au Ford Field cette saison.

“L’une des choses qu’il crée est l’exposition”, a déclaré Andrus à propos des emplacements élargis. “Statistiquement, pour le public, c’est mieux pour ça. Donc, je pense que ça va être positif. Du point de vue de l’entraînement, maintenant vous avez affaire à des matchs sur la route. Il y a une raison dans la NFL, même s’ils se sentent comme le deux équipes sont à égalité, elles auront entre un et trois points d’avance sur l’équipe à domicile. Le voyage va nous donner une autre chose à discuter et à travailler, mais c’est ça le football. Je pense que ce sera rafraîchissant pour les joueurs de voir d’autres stades, de voir d’autres endroits.”

Les Stars ouvrent leur saison sur la route contre les Showboats de Memphis le 15 avril. Andrus a déclaré que le succès de l’USFL la saison dernière a aidé au recrutement de nouveaux joueurs, ainsi que le bouche à oreille de gars qui ont passé du temps dans la ligue en 2022. .

“Juste le fait que nous ayons traversé une saison”, a déclaré Andrus. “Tout le monde a été payé, chaque semaine. C’est quelque chose d’important dans ces ligues de football alternatives, car cela ne s’est pas produit depuis longtemps où une ligue commence et se termine réellement. Et cela a commencé et s’est terminé. Nous avons tenu toutes les promesses qui ont été faites, et c’est un témoignage de la propriété et des personnes au-dessus de mon niveau de rémunération qui le dirigent. Et ils ont aussi appris en cours de route.

“Donc, en entrant dans la deuxième année, nous sommes en mesure de baisser un peu l’accélérateur. Je suis très encouragé par tout ce qui concerne cette ligue. Et je pense que le niveau de jeu était très bon. J’ai été dans plusieurs de ces types de ligues. Ma première expérience dans ces types de ligues alternatives a été la NFL Europe, après avoir été entraîneur dans la NFL. Donc, cela a établi la norme de jeu. Nous sommes au même niveau. C’est quelque part entre l’université Power 5 et la NFL, en ce qui concerne le niveau de jeu et la vitesse du jeu. La vitesse du jeu est un peu plus rapide que Power 5 College.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football des États-Unis Étoiles de Philadelphie