Les phénomènes des Orioles Adley Rutschman et Gunnar Henderson remportent les premiers Silver Slugger Awards en carrière

Adley Rutschman et Gunnar Henderson ont souvent été jumelés.

Ils étaient les deux premiers choix des Orioles lors du repêchage de 2019, le premier de l’organisation sous la direction du vice-président exécutif et directeur général Mike Elias, et ont ensuite cohabité dans la Florida Complex League. Ils ont été classés consécutivement au premier rang des espoirs de Baseball America. Dans plus d’un tiers des matchs de Baltimore cette saison, ils ont occupé les deux premières places de l’alignement.

Jeudi, les phénomènes des Orioles ont tous deux été nommés pour la première fois récipiendaires des Silver Slugger Awards, récompensant les meilleurs joueurs offensifs à chaque poste dans chaque ligue. Rutschman a été le receveur le plus performant de la Ligue américaine, tandis que Henderson, qui a partagé sa remarquable année de recrue entre l’arrêt-court et le troisième but, a reçu le Silver Slugger de l’AL. C’est la première saison de Baltimore avec plusieurs vainqueurs depuis 2013 et marque le sixième cas de ce type dans l’histoire de la franchise.

Rutschman, 25 ans, rejoint Mickey Tettleton en 1989 en tant que seul receveur des Orioles à remporter un Silver Slugger. Le choix n ° 1 au classement général de 2019 a atteint .277/.374/.435 avec 20 circuits, 80 points produits et 92 buts sur balles contre 101 retraits au bâton pour faire suite à une saison 2022 au cours de laquelle il a été finaliste pour la recrue AL de l’année. Frappeur switch-hitter, il a augmenté son OPS contre les lanceurs gauchers de .552 lors de sa saison recrue à .895 cette année, réussissant six circuits du côté droit après n’en avoir géré qu’un en 2022.

En 2023, Rutschman a mené tous les receveurs de l’AL dans la version de FanGraphs des victoires au-dessus du remplacement, des courses pondérées créées plus, des matchs joués, des apparitions au marbre, de la moyenne au bâton, du pourcentage de base, des OPS, des courses, des marches et des doubles. Seuls six frappeurs qualifiés des ligues majeures, quel que soit leur poste, ont affiché un meilleur ratio retraits/marches que Rutschman, dont la connaissance de la zone de frappe lui a été bénéfique, ainsi qu’aux Orioles des deux côtés du ballon.

Les phénomènes des Orioles Adley Rutschman, à droite, et Gunnar Henderson ont tous deux été nommés pour la première fois récipiendaires des Silver Slugger Awards, récompensant les meilleurs joueurs offensifs à chaque poste dans chaque ligue. (Ross D. Franklin/AP)

Malgré les exigences défensives de sa position, il a toujours occupé l’une des deux premières places dans l’ordre des frappeurs de Baltimore ; Les 681 apparitions de Rutschman dans le tiers supérieur de l’alignement sont à égalité au 10e rang dans les majors, Will Smith des Dodgers de Los Angeles de la Ligue nationale étant le seul autre receveur principal avec au moins 500.

Henderson, 22 ans, était souvent à ses côtés. Il a connu des difficultés au cours des deux premiers mois de la saison, mais s’est démarqué au cours des quatre mois suivants, remplissant la feuille de statistiques pour s’imposer comme le favori pour être la recrue AL de l’année et devenir la 13e recrue à remporter un Silver Slugger depuis les récompenses. ont été introduits en 1980.

En 150 matchs, Henderson a réduit .255/.325/.489 avec 29 doubles, neuf triples, 28 circuits, 82 points produits et 10 interceptions. Malgré son démarrage lent – ​​Henderson frappait .199 le 29 mai – Henderson a terminé la saison au 14e rang parmi les frappeurs de l’AL dans fWAR, derrière Rutschman parmi les Orioles. Il a été élu Oriole le plus précieux, la deuxième année consécutive qu’une recrue remporte l’honneur local après Rutschman en 2022.

Henderson a été nommé meilleure recrue de l’AL par la Major League Baseball Players Association, Sporting News et Baseball Digest. Il devrait être nommé officiellement recrue AL de l’année lundi ; un Oriole n’a pas remporté cet honneur depuis Gregg Olson en 1989.

Anthony Santander de Baltimore a rejoint Rutschman et Henderson en tant que finalistes du Silver Slugger, mais ne figurait pas parmi les trois vainqueurs du champ extérieur votés par les managers et les entraîneurs de toute la ligue. Quoi qu’il en soit, les Orioles étaient l’une des trois équipes avec plusieurs récipiendaires de Silver Slugger, avec les Braves d’Atlanta (Ronald Acuña Jr., Matt Olson, Austin Riley) et les Texas Rangers, champions de la Série mondiale (Corey Seager, Marcus Semien).

Rutschman et Henderson rejoignent Eddie Murray et Cal Ripken Jr. (1983 et 1984) ; Ripken et Tettleton (1989) ; Melvin Mora et Miguel Tejada (2004) ; et Chris Davis, JJ Hardy et Adam Jones (2013) en tant que coéquipiers des Orioles pour remporter les Silver Slugger Awards au cours de la même saison.