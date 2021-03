Les pharmacies locales disent qu’elles ont besoin de plus de vaccins COVID comme CVS, Walgreens accélère les injections

Brian Caswell, propriétaire de Wolkar Drug à Baxter Springs, Kansas, souhaitait vivement que sa pharmacie indépendante aide au déploiement du vaccin COVID-19.

Il a acheté un congélateur spécialement équipé à des fins de stockage, a certifié des employés supplémentaires pour administrer les vaccins et a acheté un logiciel de planification pour se préparer à la poussée.

«Tout le monde s’est mobilisé pour faire tout ce que le CDC demandait», a-t-il déclaré. «La seule chose que nous n’avons pas pu obtenir, ce sont les vaccins.»

Jusqu’à présent, les géants de la pharmacie CVS et Walgreens et les grandes surfaces comme Walmart et Kroger ont obtenu la part du lion des vaccins sur l’attribution initiale consacrée aux pharmacies de détail, selon des pharmaciens indépendants.

Mais les pharmacies communautaires, soutiennent-ils, peuvent jouer un rôle essentiel dans la distribution des vaccins contre le COVID-19, ils sont donc frustrés de ne pas recevoir autant de vaccins proportionnellement que les grandes chaînes reçoivent des gouvernements fédéral, étatiques et locaux. Ils disent que leurs relations personnelles avec leurs clients sont cruciales pour un déploiement réussi des vaccins et ils rejettent l’idée qu’ils ne disposent pas de la technologie nécessaire pour gérer le processus de planification.

Si les pharmacies locales sont laissées de côté, cela menace d’empêcher les Américains des communautés à faible revenu et les personnes de couleur de se faire vacciner rapidement, car les pharmacies communautaires sont plus susceptibles d’être situées dans ce que le gouvernement fédéral considère comme des zones socialement vulnérables, disent les pharmaciens indépendants.

Le nombre de pharmacies familiales est toujours important, malgré une baisse ces dernières années. Environ 1 sur 3 des 60 000 pharmacies du pays sont détenues et gérées de manière indépendante.

«Il y a eu, à notre avis, un accent surestimé sur deux grandes chaînes: CVS et Walgreens», a déclaré B. Douglas Hoey, PDG de la National Community Pharmacists Association (NCPA). «Le déploiement du vaccin ne réussira pas sans l’intégration des pharmacies locales dans la distribution et l’administration.»

Le CDC n’a pas répondu à une demande de commentaires. Mais l’agence a reconnu que puisque les approvisionnements sont actuellement encore limités alors que la fabrication augmente, «de nombreuses pharmacies peuvent ne pas avoir de vaccin ou avoir un approvisionnement très limité» pour le moment.

Les pharmacies de la chaîne ont eu une longueur d’avance dans la course aux vaccins depuis le début, a déclaré Arun Sundaram, analyste en actions pour CFRA Research qui suit Walgreens et Rite Aid.

«De toute évidence, ces grandes pharmacies ont l’infrastructure en place ou elles peuvent construire l’infrastructure», a-t-il déclaré. «Tous ont joué un rôle énorme dans le test du COVID-19 et maintenant ils s’associent également avec le gouvernement pour administrer des vaccins.»

Les pharmacies locales veulent

Dans les 63 principales juridictions identifiées par le CDC pour la distribution de vaccins, les pharmacies locales se sont initialement vu attribuer des injections dans seulement 17, selon la NCPA.

Plus de la moitié des pharmacies détenues localement sont basées dans des communautés avec une cote «élevée» ou «très élevée» sur l’indice de vulnérabilité sociale du CDC.

«Les pharmacies locales doivent être impliquées», a déclaré Hoey du NCPA.

Les partisans des chaînes disent qu’elles sont les mieux placées pour négocier les contrats fédéraux requis pour accepter les vaccins, mettre en place des systèmes de planification numérique et accélérer rapidement la distribution.

Les pharmacies locales disent qu’elles peuvent suivre le rythme, en partie parce que bon nombre d’entre elles sont en mesure d’obtenir un langage contractuel conjoint par le biais d’organisations comme le Community Pharmacy Enhanced Services Network (CPESN), qui représente l’intérêt d’environ 3500 pharmacies indépendantes et leur fournit des services partagés. . Lors de son déploiement initial, le CDC a inscrit le CPESN parmi les 21 pharmacies de détail partenaires pour la distribution des vaccins, une liste qui comprenait des géants comme CVS, Walgreens, Walmart et Kroger.

Mais sur les milliers de pharmacies du CPESN, seules 82 ont reçu des vaccins – 100 doses chacune – au cours de la première semaine de distribution à la mi-février, et aucune n’a reçu de doses la deuxième semaine en raison principalement du mauvais temps. Au cours de la troisième semaine, 116 devaient recevoir plus de 35 000 doses, selon le CPESN.

Certes, le CDC ne contrôle pas tous les aspects du déploiement. L’agence distribue la plupart des doses directement aux États, qui les dirigent ensuite vers les pharmacies de détail, les services de santé locaux et autres.

Les autorités nationales et locales semblent assumer la majeure partie de la responsabilité des décisions de distribution de flacons à quelles pharmacies, a déclaré le porte-parole du CPESN, Jay Williams. Une des raisons peut être parce que les chaînes ont souvent le plus d’emplacements et les marques les plus reconnaissables.

Mais les pharmacies locales qui ont reçu des vaccins gèrent le processus de manière efficace, a-t-il déclaré.

«S’ils ont reçu 100 doses, ils ont reçu 100 doses dans les bras en quelques jours», a déclaré Williams. «C’est la vraie histoire.»

Certains en reçoivent plus que d’autres. Le distributeur de médicaments AmerisourceBergen a déclaré qu’il allouait plus de 13000 doses par semaine au début à plus de 100 pharmacies indépendantes au Texas, au Nebraska, au Kentucky et au Kansas. En comparaison, CVS a déclaré qu’il était prêt à en gérer jusqu’à 25 millions par mois, tandis que Walmart a déclaré qu’il pouvait en gérer jusqu’à 13 millions.

Hoey a reconnu que les systèmes de planification numérique peuvent présenter des défis pour les pharmacies locales, mais il a souligné que même le système de Walgreens s’est temporairement effondré lors de son premier déploiement. Il a donc rejeté l’idée selon laquelle les grandes chaînes sont en quelque sorte les mieux placées pour gérer la situation.

«C’est un grand défi pour tout le monde», a-t-il déclaré. Mais « la technologie est là – il existe un certain nombre de plates-formes de planification différentes qui sont disponibles. »

Michele Belcher, propriétaire de Grants Pass Pharmacy à Grants Pass, Oregon, a déclaré qu’elle avait soigneusement étudié ses options technologiques avant de sélectionner un logiciel de planification.. Elle a déclaré que les pharmacies familiales avaient été blessées par leur image de sympathique mais trop démodée pour aider dans une crise sanitaire moderne où des millions de doses sont envoyées à travers le pays et des injections individuelles sont souvent programmées en ligne.

«Nous disposons de certaines des meilleures technologies qui soient», a-t-elle déclaré. «Le retour que j’ai eu est écrasant sur sa facilité d’utilisation», a-t-elle déclaré, ajoutant que la plupart des petites pharmacies ont des robots pour aider à la emballage ou distribution de médicaments et technologie de pointe pour la facturation des clients.

Les relations personnelles comptent

Les pharmaciens locaux affirment qu’ils sont plus susceptibles que les chaînes d’avoir des relations personnelles de longue date avec leurs clients, ce qui facilite la planification de rendez-vous avec des clients difficiles à atteindre – en particulier à un moment où de nombreux Américains restent sceptiques à l’égard des vaccins et doivent le faire. être convaincu qu’ils sont sûrs.

Ces relations sont particulièrement importantes pour les Américains qui ne sont pas capables ou à l’aise avec la technologie pour planifier des rendez-vous en ligne.

«Ils n’utilisent peut-être pas la technologie parce qu’ils ne le peuvent pas, mais ils savent qu’ils ont la technologie à l’ancienne pour appeler ou s’arrêter», a déclaré Caswell.

Caswell, qui est actuellement président de la NCPA, possède quatre pharmacies au Kansas et au Missouri. À la fin de la deuxième semaine de distribution aux pharmacies, deux avaient reçu des vaccins, tandis que les autres ne l’avaient pas été. Un de ses sites, par exemple, a reçu 100 doses et les a administrées en moins d’une semaine.

«J’ai l’impression que les zones rurales n’ont pas été aussi prioritaires que les centres plus urbains», a déclaré Caswell. «Si les pharmacies indépendantes étaient traitées de la même manière que tout le monde, nous pourrions nous occuper de comtés entiers assez facilement.»

Dans certains cas, les pharmacies locales se font vacciner parce qu’elles entretiennent de bonnes relations avec les autorités sanitaires locales.

Belcher, propriétaire de Grants Pass Pharmacy, a déclaré que sa pharmacie prouve que les pharmacies locales peuvent jouer un rôle crucial dans le déploiement des vaccins. En raison de ses relations établies avec les responsables locaux de la santé, elle a reçu suffisamment de vaccins pour administrer 50 à 75 injections par jour.

«Ce fut une relation très positive et je me sens très chanceuse parce que j’ai certainement entendu mes collègues à travers le pays dire que ce n’est pas nécessairement la relation qui existe dans chaque comté, malheureusement», dit-elle.

Beaucoup à gagner

Il y a un avantage secondaire pour les pharmacies dans le déploiement des vaccins: le trafic piétonnier. Si des centaines de millions d’Américains franchissent leurs portes pour se faire vacciner – deux fois chacun pour les vaccins Moderna et Pfizer – cela peut se traduire par des ventes de produits indépendants.

« Nous pensons que les bénéfices directs de l’administration du vaccin – ce sera minime », a déclaré Sundaram. «Mais les avantages indirects seront beaucoup plus importants pour ces pharmacies.»

Nick Shields, analyste du secteur de la consommation au sein de la société de recherche Third Bridge, a déclaré qu’il faisait récemment ses achats dans un CVS dans le Rhode Island où il a vu cela de première main.

«Il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue pour leurs vaccins COVID qui avaient des serviettes en papier dans leurs mains et des produits personnels comme le shampoing», a-t-il dit. «En ce sens, c’est un gros moteur de la circulation piétonnière.»

Les pharmacies locales peuvent faire face à un autre obstacle: les consommateurs pourraient faire davantage confiance aux entreprises de marque pour gérer quelque chose d’aussi grave que le vaccin COVID-19, a déclaré Shields.

«Je pense que beaucoup de consommateurs sont beaucoup plus disposés à faire confiance à un Walgreens ou à un CVS qu’à votre pharmacie locale, aussi décevant que cela puisse être dans certains cas, car ce sont des pharmacies indépendantes et familiales», a déclaré Shields.

Mais les pharmaciens locaux disent que c’est le contraire – et que les patients qui ont été vaccinés jusqu’à présent le prouvent.

«Ce fut une expérience très enrichissante – une que je n’oublierai absolument jamais», a déclaré Belcher, pharmacien de deuxième génération. «Les émotions des personnes qui reçoivent le vaccin – elles apprécient tellement le service et espèrent qu’elles pourront voir leurs petits-enfants. C’est très émouvant.

Suivez le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey.