Les pharmacies américaines pèsent la vente de pilules abortives après l’approbation de la FDA

Les pharmacies des États-Unis se demandent s’il convient de vendre de la mifépristone, une pilule utilisée dans les avortements médicamenteux, suite à l’annonce faite par la Food and Drug Administration plus tôt cette semaine qu’elles peuvent désormais le faire.

Ce qu’ils décident est principalement basé sur l’endroit où ils se trouvent étant donné que près de la moitié des États interdisent ou restreignent l’avortement après que la Cour suprême a annulé sa décision historique Roe v. Wade. Cependant, certains pharmaciens ont déclaré à Reuters que la culture et les attitudes locales ou leurs propres croyances personnelles sur l’avortement sont ce qui les guide.

La règle de la FDA rendra l’avortement médicamenteux, qui représente plus de la moitié des avortements aux États-Unis, plus accessible dans les États où l’avortement reste légal, mais son impact sur les pharmacies des États qui ont interdit l’avortement reste à voir.

Bill Patel, propriétaire de Care Rite Pharmacy à Marianna, en Floride, depuis cinq ans, a déclaré qu’il ne demanderait pas de certification pour distribuer la mifépristone dans sa pharmacie parce qu’il est personnellement opposé à l’avortement. La pharmacie est située près des frontières de la Floride avec la Géorgie et l’Alabama, où l’avortement est strictement réglementé.

Il a dit qu’il ne le ferait que si le département de la santé le lui demandait. “Je m’y oppose juste pour être honnête avec vous”, a-t-il déclaré. « Je suis contre l’avortement.

La Floride interdit actuellement l’avortement après 15 semaines et a plusieurs autres restrictions.

Certaines grandes chaînes le proposeront

Les géants de la chaîne nationale de pharmacies Walgreens Boot Alliance Inc. et CVS Health Corp. ont annoncé leur intention d’offrir la mifépristone dans les États où elle est autorisée. D’autres chaînes nationales et régionales, dont Southeastern Grocers Inc., qui possède des magasins Winn-Dixie, ont déclaré qu’elles réfléchissaient toujours si elles l’offriraient et où.

Un porte-parole de GenBioPro, l’une des deux sociétés qui fabriquent la mifépristone aux États-Unis, a déclaré que le fabricant de médicaments avait déjà commencé à recevoir des demandes de certification, mais n’a pas fourni plus de détails.

Michelle Vargas, propriétaire de la pharmacie familiale indépendante Lamar à Lamar, SC, a déclaré qu’elle n’envisageait pas de le dispenser.

“Nous sommes dans une très petite zone rurale. Nous ne sommes pas à proximité d’une clinique d’avortement ou dans une grande ville où cela se produit davantage”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est tout simplement pas quelque chose que nous voyons ici.”

Problème juridique non résolu

Des questions juridiques tourbillonnent autour des perspectives qu’un médicament approuvé par la FDA soit rendu illégal en vertu de la loi de l’État dans certaines régions du pays.

La question juridique n’étant pas réglée, les pharmacies des États restreignant l’avortement sont susceptibles de faire face à des risques juridiques et pourraient perdre leurs licences si elles décident de vendre de la mifépristone en violation des lois de l’État, a déclaré Ilisa Bernstein, PDG par intérim de l’American Pharmacist Association, qui a travaillé à la FDA pendant 30 ans. ans.

D’autres facteurs, tels que la sécurité des pharmacies et des pharmaciens, sont également en jeu, a déclaré Bernstein.

Steve Moore, pharmacien et propriétaire de Condo Pharmacy à Plattsburgh, NY, un état où l’avortement est légal, prévoit de distribuer le médicament.

“En ce qui concerne mon rôle de pharmacien, je pense que c’est d’aider les gens à utiliser les médicaments de manière sûre et efficace”, a déclaré Moore. “Je ne suis pas dans le rôle de limiter l’accès aux médicaments.”

“Nous avons eu des patients qui nous ont donné du fil à retordre pour la distribution de la pilule du lendemain ou du contrôle des naissances. C’est certainement votre prérogative. Mais si cela vous préoccupe, alors nous ne sommes pas la pharmacie pour vous, car nous n’allons certainement pas arrête de faire ça », a-t-il dit.