Les pharmaciens québécois peuvent-ils légalement refuser de prescrire la pilule du lendemain?

Des experts juridiques disent qu’un pharmacien de Saguenay, au Québec, qui a refusé de prescrire la pilule du lendemain à une femme était dans son droit, mais qu’il avait l’obligation de l’accommoder par d’autres moyens.

Radio-Canada a rapporté mercredi qu’une femme de 24 ans a déclaré qu’un pharmacien Jean Coutu de l’arrondissement de Chicoutimi avait refusé de vendre sa contraception orale d’urgence parce que cela ne « correspondrait pas à ses valeurs ». Finalement, elle est allée dans une autre pharmacie pour obtenir la pilule.

La femme a souhaité rester anonyme par crainte de représailles.

Lorsqu’on lui a demandé si le pharmacien était justifié dans ses actions, l’avocat des droits de l’homme Julius Gray a déclaré qu’une personne ne pouvait être forcée d’agir contre ses convictions.

“La conscience d’une personne doit être respectée à moins qu’il n’y ait une raison tout à fait impérieuse [for it not to be]”, a-t-il déclaré. “Nous considérons toutes sortes d’autres choses – l’égalité, l’équité, etc. – comme plus importantes que la conscience. Mais la conscience est une chose fondamentale.”

Selon l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, “Toute personne est titulaire des libertés fondamentales, y compris la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.”

Droits d’équilibrage

Gray dit que l’importance de la conscience ne doit pas être sous-estimée. Mais comme la plupart des libertés, il peut y avoir des limites.

Par exemple, dit Gray, si cette pharmacie était la seule dans la région où la pilule pouvait être obtenue, le pharmacien pourrait être obligé de la prescrire.

“Vous équilibrez les droits à la liberté et à l’égalité d’une personne avec les droits à la liberté et à l’égalité d’une autre”, a déclaré Gray. “Mais s’il y a une autre pharmacie à côté ou un autre pharmacien travaillant même avec lui, il peut dire:” Je ne veux pas faire ça. “”

Pour expliquer que le pharmacien a agi dans le cadre de ses droits, Gray a également invoqué les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui traitent de la liberté et des droits à l’égalité.

Pearl Eliadis, avocate des droits de l’homme et professeure agrégée à la Max Bell School of Public Policy, note que la femme avait le droit de recevoir la pilule du lendemain lorsqu’elle en fait la demande et dans le respect des délais pour assurer un acte médical en toute sécurité.

La pilule contraceptive orale d’urgence doit être prise 12 à 24 heures après le rapport sexuel pour une efficacité maximale, selon Familiprix, un regroupement canadien de pharmaciens indépendants.

Elle dit que le pharmacien avait l’obligation de faire preuve de diligence et de s’assurer que la femme recevait le service médical nécessaire.

Eliadis et Gray affirment que les entreprises devraient filtrer les pharmaciens pour comprendre s’ils ont des convictions, religieuses ou autres, qui les empêcheraient de remplir leurs obligations légales. Avoir ces conversations avec le personnel permettrait aux pharmacies de planifier en conséquence, ont-ils déclaré.

Eliadis a ajouté que même si les droits des femmes et la laïcité font partie intégrante de la société québécoise, un patient peut toujours se voir refuser des services médicaux en raison des convictions personnelles d’un fournisseur de soins de santé.

“Comment se fait-il que nous ayons dépensé toute cette énergie politique pour nous assurer que les femmes qui recherchent … certains postes publics ne peuvent pas porter d’habit religieux lorsque cela est mandaté par leur religion, ce qui n’affecte en aucune façon les droits de quiconque ? ” dit-elle.

“Il aurait certainement été possible pour le pharmacien de ne pas exprimer son point de vue et de simplement dire:” Laissez-moi vous trouver un autre collègue “.”

Processus en place

Radio-Canada a rapporté que le pharmacien Jean Coutu a reconnu que l’incident n’était pas la première fois qu’il refusait de prescrire une contraception orale d’urgence.

Mais Marie-Claude Bacon, porte-parole de Metro, propriétaire de Jean Coutu, a qualifié le compte de “spéculatif” dans un courriel à CBC.

La situation s’est déroulée à cette pharmacie Jean Coutu du boulevard Talbot à Chicoutimi, près de la rue des Saguenéens. (Roby St-Gelais/Radio-Canada)

Elle a déclaré que la plupart des pharmacies de l’entreprise ont déjà mis en place des mécanismes qui permettent aux clients de recevoir des services d’un autre professionnel sur place ou, lorsque le pharmacien est seul en service, « dès que possible dans une autre de ses pharmacies à proximité ».

L’entreprise a refusé de commenter les processus mis en place pour accommoder les clients et comment les employés seraient réprimandés s’ils ne les aidaient pas à obtenir la pilule par d’autres moyens après avoir refusé de la prescrire eux-mêmes.

Gisèle Dallaire, la coordonnatrice du Table de concertation des groupes de femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jeanaffirme que bien que les pharmacies doivent tenir compte du niveau de confort de leurs employés, les entreprises devraient indiquer clairement où et comment les femmes peuvent recevoir le service pour éviter de perdre du temps.

“C’est écrit dans le nom. C’est une urgence”, a déclaré Dallaire. “Une fois que vous avez pris la décision et pour une femme, ce n’est pas une décision facile… vous ne voulez plus rester.”

“Ce n’est pas le client qui doit s’adapter. C’est le pharmacien [who should] s’adapter et être prêt à servir.”