Les pharmaciens ontariens sont désormais autorisés à prescrire Paxlovid

Les pharmaciens ontariens pourront prescrire le traitement antiviral COVID-19 Paxlovid aux patients dès la semaine prochaine.

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a fait cette annonce jeudi, affirmant que ce serait « une autre étape pour rendre l’accès aux soins plus pratique et plus rapide pour les Ontariens ».

Bien que les pharmacies aient été autorisées à délivrer le médicament, les patients avaient toujours besoin d’une ordonnance d’un médecin ou d’un centre d’évaluation clinique pour accéder au médicament.

À partir du 12 décembre, cela va changer. Les patients éligibles pourront obtenir des ordonnances pour Paxlovid en personne ou pratiquement sans frais.

“En augmentant l’accès à ces traitements de manière plus pratique, nous contribuons à maintenir les gens en meilleure santé et à réduire les hospitalisations liées au COVID-19”, a déclaré Jones aux journalistes jeudi.

On ne sait pas combien de pharmacies participeront au programme volontaire.



C’est une nouvelle de dernière heure. Plus à venir.