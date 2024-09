Les pharmaciens de la Saskatchewan offriront des soins pour l’angine streptococcique et les infections de l’oreille

Les pharmaciens de la Saskatchewan seront bientôt en mesure d’offrir davantage de soins aux patients souffrant d’angine streptococcique et d’infections de l’oreille.

Mercredi, le gouvernement provincial a annoncé qu’une nouvelle formation sera nécessaire pour que les pharmaciens puissent effectuer des tests rapides pour l’angine streptococcique où un échantillon de laboratoire est prélevé et testé sur place, les résultats étant disponibles en 10 minutes environ.

Les infections de l’oreille nécessitent uniquement une évaluation physique, et le pharmacien peut ensuite prescrire et délivrer des médicaments pour traiter si nécessaire.

« Les pharmaciens sont des membres importants de notre équipe de soins de santé, et cette expansion leur permet de mieux utiliser leur formation et leurs compétences au profit des patients de la Saskatchewan », a déclaré le ministre de la Santé Everett Hindley.

Les pharmaciens devront suivre une formation et satisfaire aux exigences de compétence établies par le Saskatchewan College of Pharmacy Professionals et suivre les directives obligatoires.

Dix pharmacies seront sélectionnées pour participer à un projet pilote visant à effectuer des tests rapides pour l’angine streptococcique et des évaluations pour les infections de l’oreille, tandis que 50 autres sites seront choisis pour offrir uniquement des évaluations pour les infections de l’oreille.

Sur la base des résultats du projet pilote, le programme pourrait être étendu à d’autres pharmacies à l’avenir.

« En tant que porte-parole des pharmaciens de la province, nous sommes ravis de voir le champ de pratique élargi pour inclure l’évaluation et le traitement des angines streptococciques et des infections de l’oreille », a déclaré Michael Fougere, PDG de l’Association des pharmaciens de la Saskatchewan. « Les pharmaciens sont prêts à améliorer les soins aux patients en offrant ces services améliorés. »

Les pharmaciens de la Saskatchewan ont été autorisés pour la première fois à prescrire des médicaments pour quatre affections mineures en 2012. Depuis, la liste s’est allongée à 30 affections.