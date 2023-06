Les pharmaciens de la Colombie-Britannique sont habilités à traiter 21 affections mineures

Les pharmaciens ont obtenu un siège à la table des services de santé de la Colombie-Britannique cette semaine, ce qui, selon un pharmacien de Kelowna, était en retard.

Jeudi, le ministre de la Santé, Adrian Dix, a annoncé l’expansion des services pharmaceutiques disponibles en Colombie-Britannique afin d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les Britanno-Colombiens qui ont été touchés par la pénurie de fournisseurs de soins primaires.

Craig Tostenson, pharmacien propriétaire du point de vente Glenmore Pharmasave, a déclaré que d’autres provinces telles que la Saskatchewan, le pionnier national des soins pharmaceutiques, et plus récemment l’Ontario, ont adopté ce concept de soins de santé.

«La Colombie-Britannique a pris un peu de retard à ce sujet, mais avec le manque de médecins de famille, où ils se forment plutôt dans des spécialités ou travaillent directement dans les hôpitaux, pour répondre aux demandes de soins de santé, le ministre de la Santé a estimé que nous devions nous y mettre maintenant et c’est une bonne chose. chose », a déclaré Tostenson.

Il a déclaré que les pharmacies devront s’adapter à la création d’un processus par lequel elles pourront rencontrer des patients potentiels et discuter de leurs antécédents médicaux et de leurs besoins actuels en médicaments sur ordonnance ou en vente libre.

Il a décrit les affections mineures pour lesquelles les pharmaciens de la Colombie-Britannique peuvent désormais évaluer, recommander et prescrire des traitements comme « une première étape prudente ».

Ils comprennent l’acné, les allergies, l’œil rose, la dermatite, les crampes menstruelles, la dyspepsie, les infections fongiques, le reflux acide, les hémorroïdes, les maux de tête, les boutons de fièvre, l’impétigo, les douleurs musculo-squelettiques, les aphtes, le zona, les infections des voies urinaires, la dépendance à la nicotine, la candidose vaginale, la contraception et candidose oropharyngée.

Il a déclaré que le domaine des produits contraceptifs posait le problème le plus compliqué auquel les pharmaciens pourraient être confrontés en raison de la gamme de produits et du rôle que les antécédents médicaux d’une femme pourraient avoir.

« Il y a un mois, le gouvernement a annoncé dans le budget que le contrôle des naissances serait gratuit pour les femmes en Colombie-Britannique et maintenant, il l’ouvre davantage en permettant aux pharmaciens de donner accès aux mesures de contrôle des naissances », a déclaré Tostenson.

« C’est un domaine où nous voudrions faire preuve de plus de prudence lors de la vérification des antécédents médicaux de cette personne, mais la plupart des affections qui seront autorisées à traiter sont un peu plus simples. »

Il a déclaré que les pharmaciens devront rationaliser leur propre processus pour faire face à un afflux de patients, de la prise de rendez-vous à la réunion de 10 à 15 minutes avec les gens pour discuter des options pour un problème de santé donné que les pharmaciens sont désormais autorisés à traiter, à s’assurer qu’il y a un mécanisme de suivi en place.

«Nous ne savons pas si tôt comment sera l’adoption. Je pense que trois ou quatre personnes sont venues nous voir jeudi pour obtenir des ordonnances, mais il est encore tôt. La réponse pourrait être écrasante dans certains cas », a-t-il déclaré.

Tostenson a noté que la province espère également dévoiler au cours du mois prochain un nouveau système de rendez-vous pour réserver du temps avec un pharmacien similaire au fonctionnement du système d’alerte de vaccin COVID.

Mais même si cette logistique sera mise au point, il a déclaré que cela offrait une meilleure solution pour les personnes sans médecin de famille ou qui attendaient jusqu’à huit heures dans une clinique de santé.

« J’espère que ce sera une chose plus progressive à mesure que les pharmaciens utiliseront davantage nos connaissances sur les médicaments sur ordonnance que de simplement voir ce qu’un médecin a prescrit et être en mesure de suivre et de s’assurer que les gens vont mieux. »

Christine Antler, pharmacienne de longue date et directrice régionale de la pharmacie pour Pharmasave, a ajouté que l’engagement des pharmaciens pour le traitement des affections mineures n’est pas seulement une question de commodité, mais aussi une question d’amélioration des soins aux patients et d’expansion de la capacité des soins primaires.

En plus de s’attaquer aux temps d’attente croissants dans les cliniques de santé et les services d’urgence des hôpitaux, les affections mineures occupent environ 10 à 20 % du temps des médecins, dit Antler.

«Avec des pouvoirs de prescription supplémentaires, les pharmaciens ont plus de flexibilité et d’options de traitement – ​​à la fois en vente libre et sur ordonnance – pour mieux répondre aux besoins en soins de santé», a déclaré Antler.

