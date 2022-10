Les pharmaciens de la Colombie-Britannique accueillent favorablement les nouveaux pouvoirs de prescription, mais voient le fardeau administratif – Kelowna Capital News

Les pharmaciens de la Colombie-Britannique accueillent favorablement un élargissement de leurs pouvoirs pour prescrire des médicaments et administrer des vaccins, mais ils disent aussi que la façon dont les changements seront mis en œuvre aura de l’importance.

Cathy Wang, pharmacienne et propriétaire de 360Care Denman Pharmacy à Vancouver, a qualifié le changement de « très positif ».

« C’est une journée très excitante pour nous », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela se traduira par un meilleur accès aux soins pour les patients.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a annoncé l’expansion la semaine dernière dans le cadre d’un plan visant à relever les défis en matière de ressources humaines qui contribuent à la crise actuelle des soins de santé.

À compter du 14 octobre, les pharmaciens de la Colombie-Britannique pourront administrer plus de vaccins et renouveler les ordonnances pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans pour les personnes dont les médecins de famille ont pris leur retraite ou ont quitté leur cabinet.

Au printemps prochain, ils commenceront à prescrire des médicaments pour des affections mineures comme les infections urinaires et les allergies, ainsi que la contraception.

Les changements permettent à la Colombie-Britannique de se conformer aux directives de Santé Canada et d’autres provinces. L’Alberta donne plus de latitude aux pharmaciens, notamment en leur permettant d’administrer des choses comme des injections cosmétiques et de commander des travaux de laboratoire, tandis que l’Ontario était la dernière province avant la Colombie-Britannique à habiliter les pharmaciens à délivrer des ordonnances pour des affections mineures.

Au fur et à mesure que les changements seront déployés, les pharmaciens de la Colombie-Britannique ont déclaré que la fluidité de la transition dépendra du modèle de remboursement, des soutiens en matière de personnel et s’il y a un fardeau administratif supplémentaire.

Comme de nombreux professionnels de la santé, les pharmaciens font face à l’épuisement professionnel et à la pénurie de main-d’œuvre depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Un sondage auprès de 1 399 pharmaciens et techniciens en pharmacie commandé au début de cette année par l’Association des pharmaciens du Canada a révélé que presque tous les professionnels de la pharmacie – 92 % – ont déclaré être à risque d’épuisement professionnel. Près de la moitié signalent des abus ou du harcèlement de la part de patients sur une base hebdomadaire.

“Les demandes incessantes, associées à des charges administratives supplémentaires et à des problèmes de personnel, nous ont poussés à un point de basculement”, a déclaré la pharmacienne en chef Danielle Paes dans un communiqué lors de la publication de l’enquête en mai.

En tant qu’indépendante, Wang a dit qu’elle avait un certain contrôle sur la charge de travail, mais elle a dit qu’elle aimerait voir des soutiens en place pour protéger les autres des demandes déraisonnables.

Dans le même temps, elle a déclaré que l’élargissement du champ d’activité des pharmaciens pourrait en fait contribuer à la rétention. Il a été décourageant pour certains pharmaciens de ne pas utiliser leurs compétences et leur formation à leur plein potentiel, a-t-elle déclaré.

« Il y a en fait beaucoup de jeunes praticiens qui ont quitté la profession parce qu’il n’y a pas assez de récompense. Il y a un énorme fossé dans ce que nous apprenons à l’école, en termes de pratiques cliniques », a déclaré Wang.

“Je pense, en bref, qu’il y aura peut-être un peu plus de travail, mais cela augmentera probablement le moral.”

Wang a également déclaré qu’elle garderait un œil sur le modèle de remboursement. Actuellement, lorsque les médecins administrent une injection, ils reçoivent une rémunération à l’acte, a-t-elle déclaré. À moins que le gouvernement ne soutienne la même chose pour les pharmaciens, les coûts pourraient être répercutés sur les patients, a-t-elle déclaré.

Dans une soumission au gouvernement de la Colombie-Britannique avant le budget 2023, la Neighbourhood Pharmacy Association of Canada a proposé des frais de services professionnels de 20 $ par évaluation, ce qui, selon elle, est conforme aux autres provinces ayant des cadres de rémunération. En Saskatchewan, on estime que chaque dollar investi dans le programme permet au système de santé d’économiser 2,53 $.

L’association estime que les pharmacies de la Colombie-Britannique pourraient évaluer environ 60 000 affections mineures par an pour 1,2 million de dollars.

Un pharmacien travaillant dans la vallée du Fraser, qui souhaitait garder l’anonymat parce qu’il ne voulait pas mettre son emploi en danger, a déclaré qu’il soutenait les changements mais espère qu’ils ne s’accompagneront pas de trop de travail administratif supplémentaire, ce qui implique déjà un à deux heures par jour.

“Nous avons déjà beaucoup de dépôts que nous devons faire dans les coulisses”, a-t-il déclaré.

Donner des vaccins contre le COVID-19 et la grippe a ajouté du travail supplémentaire, a-t-il déclaré. Cependant, la plus grande préoccupation est la nécessité de déclarer les données via un portail provincial qui est encombrant, prenant plus de 15 minutes par patient, a-t-il déclaré.

« Les vaccins COVID et les vaccins contre la grippe de cette année, ils ont changé tout le système. C’est certainement un peu plus de pression pour nous », a-t-il déclaré.

Cependant, le pharmacien a déclaré qu’il est globalement positif d’élargir le champ d’action des pharmaciens pour mieux utiliser leurs compétences et leur formation.

Cela devrait également aider à réduire les goulots d’étranglement, comme lorsqu’un patient demande un renouvellement et que le pharmacien doit contacter le médecin – un processus qui peut prendre un ou deux jours, a-t-il déclaré.

Parm Johal, pharmacien et propriétaire de Wilson Pharmacy, a déclaré qu’il était généralement satisfait de la nouvelle.

La pandémie de COVID-19 a donné aux pharmaciens l’occasion d’intensifier et de montrer leur valeur, a-t-il déclaré. Les nouveaux changements signifient qu’ils continueront d’être en mesure d’aider à soulager la pression sur les autres fournisseurs de soins de santé et à assurer la continuité des soins.

“Nous pensons que c’est long à venir”, a-t-il déclaré. “Il y a quelques-uns d’entre nous qui l’ont toujours défendu.”

—Amy Smart, La Presse canadienne

MédicamentsSantéAssurance-médicaments