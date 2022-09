Les phares intelligents sont au coin de la rue, au soulagement de ce conducteur que vous aveuglez

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Les phares des nouvelles voitures américaines pourraient bientôt faire un bond en avant grâce à une réglementation peu remarquée qui est entré en vigueur en février, permettant aux voitures sur les routes américaines d’utiliser des feux qui adaptent intelligemment la luminosité et la forme de leur faisceau d’une manière qui changera complètement nos attentes en matière de phares. C’est un changement le les compagnies d’assurance, défenseurs de la sécurité et j’ai attendu avec impatience.

Non, vraiment, ils sont intelligents

Jusqu’à l’ouverture de ces nouvelles réglementations, les voitures vendues aux États-Unis devaient être en feux de croisement ou en feux de route, jamais les deux ou un mélange des deux. Rien d’intelligent là-dedans. Et tandis que le terme “intelligent” est jeté beaucoup trop vaguement dans les cercles technologiques (comme la technologie “maison intelligente” qui n’est en fait que la technologie de la maison connectée), les phares intelligents à venir justifieront l’étiquette.

Formellement connu sous le nom de phares à faisceau adaptatif, ils s’appuient sur une ou plusieurs caméras pour évaluer la route et la position des voitures venant en sens inverse, en ajustant la luminosité des phares et la forme du faisceau, ou “coupure”, pour éviter d’aveugler les conducteurs venant en sens inverse tout en éclairant le reste de la route. Tout cela est constamment ajusté en temps réel au fur et à mesure que la route et la position des autres voitures changent. Certains phares intelligents détectent également les piétons ou les animaux le long de la route et les mettent en évidence.

Tout cela est bien loin des phares “intelligents” d’aujourd’hui qui automatisent simplement le passage des feux de route aux feux de croisement, une astuce que les voitures font avec un succès variable depuis 1955.

Moteurs généraux



La technologie existe déjà

Les phares à faisceau adaptatif seront moins un ascenseur technologique qu’il n’y paraît car ils sont déjà sur le marché, mais pas ici. Au cours des dernières années Audi et BMW ont été parmi les premiers à nous narguer avec des phares à faisceau adaptatif que nous ne pouvions pas obtenir aux États-Unis, avec Mercedes, Lexus, Porsche et Cadillac vendant une technologie similaire en Europe et en Asie. Un petit pourcentage de voitures sur les routes américaines peut avoir des phares intelligents qui sont désactivés dans le logiciel, peut-être un déverrouillage facile. Assistant de feux de route adaptatif Mercedes est un exemple d’une telle mise à niveau logicielle à coût supplémentaire.

Les phares adaptatifs sont légaux au Canada voisin, où Transports Canada est allé jusqu’à organiser une campagne d’explications pour évangéliser leur valeur auprès des conducteurs. À bien des égards, les États-Unis sont restés obstinément en retard sur le monde dans cet aspect de la technologie automobile, et je n’ai jamais été en mesure d’obtenir une bonne réponse quant à la raison.

Audi/Craig Cole/Roadshow



Dans combien de temps et dans quelle mesure ?

Ce n’est pas parce que cette percée en matière de sécurité est désormais légale aux États-Unis qu’elle sera répartie uniformément. Idéalement, les phares à faisceau adaptatif proliféreraient de la même manière le freinage d’urgence automatique a ces dernières années, mais je crains que les phares intelligents n’existent dans le domaine des sièges de massage et des rembourrages spéciaux. Ils n’utilisent pas à peu de frais le matériel existant avec de nouveaux logiciels, mais nécessitent de nouveaux ensembles de lampes sophistiqués qu’Audi décrit comme ayant un million de micromiroirs numériques se déplaçant à 5KHz. Cela ne me semble pas bon marché. Je n’ai encore rien entendu sur une éventuelle exigence que les voitures américaines aient des phares intelligents, de la même manière que les caméras de recul sont obligatoires sur les voitures neuves depuis 2018.

La demande des consommateurs l’emporte sur tout dans la salle d’exposition, il sera donc intéressant de voir combien d’acheteurs de voitures marchent dans la technologie de faisceau intelligent exigeant, car c’est quelque chose que vous ne savez peut-être même pas sur les nouvelles voitures autour de vous quand cela fonctionne bien.

Cela me dérange, car les phares automobiles ont un effet de sécurité réparti, aidant à la fois les occupants et ceux qui se trouvent autour de la voiture. Les airbags ne profitent qu’aux occupants d’une voiture, mais ils sont obligatoires depuis plus de 20 ans. J’aimerais voir des phares intelligents adaptatifs être requis de la même manière, mais je ne retiens pas mon souffle pour une industrie automobile où les carrières se font en économisant un dollar sur une pièce.

Changer la lumière, changer les comportements

Un certain nombre de coutumes de conduite peuvent changer avec cette technologie, comme le plongeon courtois des feux de route que vous faites (espérons-le) lorsque vous voyez une voiture venant en sens inverse. Et la vieille astuce consistant à regarder votre ligne de voie de droite pendant qu’une voiture venant en sens inverse vous aveugle peut devenir une compétence perdue.

Préparez-vous à un 180 complet sur la façon dont nous pensons aux feux de route et de croisement, car le faisceau le plus élevé devient notre mode d’éclairage normal tandis qu’un faisceau inférieur est quelque chose qui ne s’active que lorsque cela est nécessaire – si nous percevons cette différence. Et puisque tout cela serait automatisé sur un continuum de forme et de luminosité, perd-on complètement la notion de feux de croisement et de route ? C’est une mauvaise nouvelle pour des millions de conducteurs enragés la nuit au volant, mais sans objet pour un grand nombre qui utilisent juste les feux de croisementquelles que soient les conditions.

Nous ne faisons que commencer

Cette vague d’amélioration des phares prépare le terrain et graisse les patins pour la suivante : des phares qui offrent une forme de réalité augmentée.

Mercedes, Audi et Gué font partie des constructeurs automobiles qui ont montré des phares utilisant des microréseaux d’émetteurs de lumière pour afficher des indications graphiques sur la route pour la navigation, l’hébergement des piétons, l’indication de la limite de vitesse et plus encore. Des phares aussi intelligents pourraient éviter les écrans de tête coûteux actuels.

Gué



Bien au-delà des utilisations stupides comme lampes de flaque de miroir latéral, les phares à projection graphique peuvent créer un dialogue rudimentaire entre un véhicule et ceux qui l’entourent, ce que beaucoup considèrent comme la clé de l’acceptation des voitures autonomes. Ces véhicules doivent communiquer leur conscience et leur intention à un monde incertain de piétons, de cyclistes, de passagers et d’autres conducteurs humains. Les phares sont peut-être l’endroit le plus logique pour y parvenir.

Alors que les phares à faisceau intelligent sont désormais une réalité, les projecteurs à projection graphique peuvent se heurter à un ensemble plus complexe de réglementations fédérales et locales, car le contenu qu’ils projettent peut présenter une large gamme d’avantages et de risques. Mais la banquise dans laquelle la technologie américaine des phares est enfermée depuis des décennies a clairement fondu.