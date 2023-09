Les Phantoms commencent la défense de la Coupe Clark | Actualités, Sports, Emplois

YOUNGSTOWN — Le matériel d’escalade est de retour.

Alors que le parcours de la saison dernière s’est terminé au sommet, les Youngstown Phantoms sont de retour au niveau du sol. C’est une nouvelle année, et même si le parcours du championnat a été amusant, l’équipe n’y pense pratiquement pas à l’avenir.

La saison 2023-24 comporte cependant des défis supplémentaires. Fraîchement sortis d’une saison de championnat, les Phantoms ont une cible sur le dos. C’est exactement ce que veulent les Phantoms.

« Nous allons donner le meilleur de chacun chaque soir » » a déclaré l’entraîneur des Phantoms Ryan Ward. « Je pense que nous l’avons vu en première période à Muskegon (en pré-saison.) Les équipes vont faire des choses qui sont probablement un peu hors de leur élément pour essayer d’avoir un effet sur nous, et nous sommes juste allons jouer à notre jeu. Nous adorons la cible sur notre dos. Nous nous en félicitons. Nous avons hâte de disputer 62 matchs avec une grosse cible sur nous, et je pense que c’est quelque chose que nos gars chérissent et pour lequel ils doivent être prêts.

« J’espère que l’année prochaine, nous serons assis ici à parler d’avoir une cible encore plus grande sur notre dos. C’est quelque chose que nous apprécions, quelque chose que nous aimons et certainement quelque chose que nous ne tenons pas pour acquis.

Chaque liste a une identité et elle change d’année en année. Cette année, la vitesse et la profondeur des Phantoms sont les caractéristiques déterminantes.

«Je pense que nous sommes rapides. Nous allons jouer vite. » dit Ward. « Nous avons un groupe de gars qui peuvent patiner, nous avons des compétences très très profondes, mais nous allons continuer à bâtir sur ce que nous avons fait l’année dernière. Si vous regardez une chose que nous avons fait de manière constante, c’est que nous avons surpassé nos adversaires et je pense que pour nous, cela doit être l’élément principal de notre identité. … Nous voulons être à l’attaque et nous voulons être agressifs et je pense que nous avons la vitesse pour le faire, nous avons la ténacité pour le faire et nous voulons juste continuer à bâtir sur ce que nous avons fait l’année dernière et nous assurer que que nos adversaires comprennent que chaque soir où ils joueront à Youngstown, ce ne sera pas une soirée facile.

NOUVEAUX VISAGES

Comme chaque saison au niveau du hockey junior, il y a un roulement important dans l’effectif à mesure que les joueurs vieillissent, que de nouveaux joueurs gravissent les échelons et que des échanges sont effectués. Ce groupe n’est pas différent.

Cela fait presque un an que le défenseur Sascha Boumedienne et l’attaquant Zachary Morin ont signé des contrats d’appel d’offres avec les Phantoms. Tous deux sont des espoirs très vantés pour le repêchage 2025 de la LNH, et la prochaine étape de leur parcours au hockey commence à Youngstown.

Charlie Cerrato est « comme annoncé » en tant que centre de première ligne selon Ward. L’engagement de l’Université du Michigan devrait constituer une partie importante de l’équipe d’attaquants de l’équipe. Il a été souvent associé aux nouveaux ajouts Kuzma Voronin et Adam Pietila pendant la pré-saison, alors attendez-vous à voir ce combo sur la glace cette saison.

Finn McLaughlin est un autre nouveau nom à surveiller sur le backend. L’équipe de l’Université de Denver a connu un camp d’entraînement prometteur et de solides performances cet été à la Coupe Hlinka Gretzky, un tournoi international des moins de 18 ans. McLaughlin a représenté l’équipe américaine pendant le tournoi avec son compatriote défenseur des Phantoms Tory Pitner et l’attaquant Grant Young.

RETOUR DE PIÈCES

Le nom des joueurs de retour des Phantoms cette saison est le défenseur Andrew Strathmann. Sélectionné par les Blue Jackets de Columbus lors du repêchage la saison dernière, Strathmann a choisi de reporter d’une saison son engagement avec l’Université du Dakota du Nord et de demeurer capitaine des Phantoms.

Le nouveau capitaine est enthousiasmé par les défis à venir.

« Il n’y a pas d’autre moyen pour nous de le vouloir », » dit Strathmann. « Vous voulez être au sommet de la montagne. Nous allons avoir des gens qui nous mordillent les chevilles. Nous devons simplement rester là-dedans sans nous mettre trop haut ou trop bas. Nous allons continuer à avancer. Nous savons que nous avons cet objectif sur le dos et honnêtement, il n’y a aucun autre endroit où je préférerais être.

Son partenaire back-end cette saison devrait être Pitner. Pitner est arrivé à Youngstown au cours de la saison dernière et son rôle s’est accru au fil de l’année. C’est sa première année éligible au repêchage de la LNH, donc sur le plan individuel, se préparer pour cela a été son objectif principal.

« Individuellement, c’est ma première année d’éligibilité (au repêchage), et j’aimerais être choisi », » dit Pitner. « Cela a en quelque sorte commencé cet été en jouant en République tchèque pour la Coupe Hlinka Gretzky. C’était vraiment la première fois que le repêchage démarrait pour nous tous. J’espère être choisi. Je pense que cela continue ici à Pittsburgh et devient ensuite une chose quotidienne. C’est un objectif important pour moi, personnellement, c’est d’être repêché et d’essayer d’être repêché aussi haut que possible.

Parmi les autres noms qui reviennent dans la mêlée figurent les attaquants Brandon Svoboda, Braiden Clark et Miles Gunty, ainsi que les défenseurs Jack Willson et Tomas Machu.

Même s’il n’était pas sur l’équipe l’an dernier, le gardien Owen Bartoszkiewicz sera devant le filet cette saison avec les Phantoms. Bartoszkiewicz a passé la saison dernière avec l’Université du Minnesota, mais a choisi de retourner dans la Mahoning Valley. Lui et Colin Winn, le gardien suppléant de la saison dernière, partageront le temps devant le filet.

La saison démarre ce soir alors que les Phantoms affrontent le Tri-City Storm lors de leur premier match de la USHL Fall Classic. La mise au jeu est prévue à 19 h 30 au complexe sportif UPMC Lemieux à Cranberry Township, en Pennsylvanie.

Le match d’ouverture à domicile des Phantoms aura lieu le samedi 30 septembre contre le programme de développement de l’équipe nationale des États-Unis. Avant le match, il y aura une cérémonie de lever de bannière.

[email protected]







