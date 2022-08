Les PFAS «Forever Chemicals» sont liés au cancer du foie

Par Dennis Thompson Journaliste de la Journée de la santé

MERCREDI 10 août 2022 (HealthDay News) — Un produit chimique appelé sulfate de perfluooctane (PFOS) a été lié au type le plus courant de cancer du foie, indique une nouvelle étude.

Les SPFO sont utilisés dans une large gamme de produits de consommation et industriels et sont appelés «produits chimiques éternels» car ils se décomposent très lentement et s’accumulent à la fois dans l’environnement et dans les tissus humains.

Des chercheurs de la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud ont passé au peigne fin des échantillons de sang et de tissus humains recueillis dans le cadre d’une étude à grande échelle. Ils ont ensuite comparé des échantillons de 50 patients atteints d’un cancer du foie avec 50 autres qui n’ont pas développé de cancer.

Les chercheurs ont trouvé plusieurs types de substances polyfluoroalkyles (PFAS) – la famille de produits chimiques à laquelle appartient le SPFO – dans les échantillons de sang de patients prélevés avant leur diagnostic de cancer du foie.

Le lien le plus fort était entre le SPFO et le cancer du foie. Les chercheurs ont constaté que les personnes dont les niveaux de SPFO se situaient dans les 10 % les plus élevés étaient 4,5 fois plus susceptibles de développer un cancer du foie que celles dont les niveaux étaient les plus faibles.