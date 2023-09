Les peuples indigènes marchent sur Bogota pour exiger justice pour les meurtres | Actualités sur les droits autochtones

Bogota – Colombie – Des milliers de manifestants autochtones ont convergé vers le parc Tercer Milenio, au cœur de la capitale colombienne, au son de la musique et de la fumée des feux de camp flottant dans l’air.

Les membres de ce qu’on appelle « Minga » – un mouvement collectif de peuples autochtones – ont déjà organisé des manifestations à Bogota à plusieurs reprises, mais il s’agit de leur première manifestation sous l’administration du président de gauche Gustavo Petro.

Cette semaine, ils ont voyagé avec une demande simple – quoique pressante – : mettre fin à une vague de violence en cours qui a touché de manière disproportionnée les peuples autochtones de Colombie, dont les communautés s’étendent dans presque toutes les régions, de Narino à l’Amazonie.

Avant la principale marche de protestation de mercredi, la manifestante Viviana Guerrera a déclaré qu’elle avait soutenu Petro lors des élections de l’année dernière, mais qu’elle se sentait « extrêmement déçue » par l’absence de progrès dans la réduction de la violence dans sa région natale du Cauca, qui a longtemps été un point focal. de conflit.

« Chaque gouvernement doit être tenu responsable », a déclaré Guerrera, membre de la communauté indigène Nasa, à Al Jazeera depuis le parc, où les organisateurs ont estimé mardi que plus de 12 000 personnes s’étaient déjà rassemblées.

« Ce gouvernement ne fait pas exception. »

Violences continues

Petro, qui a pris ses fonctions en août 2022, a promis de poursuivre ce qu’il appelle une « paix totale » dans un pays toujours aux prises avec les effets de près de six décennies de conflit armé interne.

Son plan, qui implique à la fois une action militaire et des négociations directes avec des groupes armés criminels, a jusqu’à présent donné des résultats mitigés.

Un cessez-le-feu de six mois avec le plus grand groupe rebelle restant en Colombie, l’Armée de libération nationale (ELN), qui a été célébré comme une victoire politique en août, est jusqu’à présent respecté.

Mais un certain nombre de cessez-le-feu informels conclus cette année avec d’autres groupes armés ont échoué depuis, et la violence dans les zones rurales s’est largement poursuivie sans relâche.

L’année dernière, le groupe de défense Global Witness a désigné la Colombie comme le pays le plus dangereux au monde pour les défenseurs des terres et les militants écologistes – et un nombre disproportionné de dirigeants ciblés sont issus de communautés autochtones.

Selon statistiques Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), plus de 37 000 personnes à travers le pays ont été touchées par la violence entre janvier et septembre de cette année.

Plus de 43 000 autres personnes ont également été déplacées en raison des menaces des groupes armés ou des combats ouverts, a constaté l’agence des Nations Unies. L’organisme colombien de surveillance des droits humains Indepaz estime le chiffre des déplacements à plus de deux fois plus.

Cependant, les deux organisations conviennent que les communautés autochtones représentent environ la moitié de toutes les personnes déplacées ou touchées par la violence, bien qu’elles ne représentent que 3,5 pour cent de la population.

Le Conseil régional indigène du Cauca (CRIC), l’un des groupes qui ont organisé la Minga, a appelé à une « lutte autochtone, sociale et populaire » contre ce qu’il a décrit comme une « violation constante des droits de l’homme » et les meurtres d’indigènes et de peuples. dirigeants sociaux.

« Nous sommes venus travailler, au sein d’une grande assemblée, pour soutenir ce gouvernement dans une ‘paix totale’ et former un pacte pour mettre fin à la guerre et à l’effusion de sang », a déclaré Joe Sauco, un haut représentant du CRIC, lors d’une conférence de presse mardi.

« Nous voulons soutenir une sortie de cette situation tragique qui rejette la violence. »

Promesses non tenues

L’ambiance dans le parc Tercer Milenio a été festive, avec des enfants qui courent dans les environs.

Des membres de la Garde indigène colombienne, une force de sécurité non armée qui affronte souvent les groupes armés opérant à proximité des communautés indigènes, ont également surveillé l’entrée principale du centre-ville de Bogota mardi.

La marche de mercredi devrait coïncider avec des manifestations de rue convoquées par Petro pour soutenir un certain nombre de ses projets de loi de réforme, qui sont en grande partie bloqués au Congrès. Certains dirigeants de la Minga ont publiquement appelé à soutenir l’administration présidentielle.

Mais Eduardo Rojas, qui a fait 14 heures de bus depuis l’Amazonie pour participer au rassemblement, a dénoncé ce qu’il considère comme de fausses promesses de Petro.

« Nous avons élu ce gouvernement », a-t-il déclaré à Al Jazeera, faisant référence au soutien massif dont la campagne présidentielle de Petro a bénéficié parmi les électeurs autochtones. « Mais ce qu’on nous a vendu et la réalité de ce que nous avons obtenu sont deux choses très différentes. »

Rojas a déclaré que sa communauté de la région de l’Amazonie centrale a constaté peu de progrès dans la lutte contre les attaques des groupes armés criminels, qui, selon lui, recrutent de force des membres et commettent des extorsions et des violences sexuelles.

Cependant, il a indiqué que la réception de la Minga dans la capitale cette année était différente des éditions précédentes. « J’ai fréquenté des dizaines de Mingas depuis ma première participation en tant que jeune homme en 1971 », a-t-il déclaré. « Et nous étions souvent perçus comme des envahisseurs par le gouvernement national.

« Comme toujours, cette fois, nous sommes venus en paix. Je pense que ce gouvernement le sait.

« Un défi logistique et social »

Elizabeth Dickinson, analyste principale des Andes au groupe de réflexion International Crisis Group, a déclaré que les frustrations exprimées par Rojas sont loin d’être rares parmi les peuples autochtones de Colombie.

Elle l’attribue en partie au manque de communication entre le gouvernement fédéral et la société civile. « La manière dont la « paix totale » a été déployée a été très descendante », a déclaré Dickinson à Al Jazeera.

« Et d’une certaine manière, cela n’a pas eu beaucoup d’impact direct sur les communautés rurales. La mise en œuvre de programmes de sécurité dans ces régions constitue également un énorme défi logistique et social.

Dickinson a également déclaré qu’il y avait eu des faux pas. « Le gouvernement a commis une erreur stratégique en accordant de larges cessez-le-feu au début de cette année sans de sérieuses concessions de la part des groupes armés », a-t-elle déclaré.

« Et les organisations criminelles en ont profité en creusant et en renforçant leur présence plutôt qu’en désarmant. »

Néanmoins, pour Rojas, la marche de cette semaine est l’occasion d’attirer l’attention du public colombien sur la violence à laquelle sont confrontées les communautés autochtones. « Le gouvernement doit tenir ses promesses », a-t-il déclaré. « Et je continuerai à fréquenter Mingas jusqu’à ce qu’ils le fassent. »