Les peuples autochtones sont privés d’opportunités économiques

Un comité sénatorial affirme que le marché actuel du cannabis et la législation ont empêché les peuples autochtones de profiter des opportunités économiques créées par la légalisation du pot récréatif.

Le comité sénatorial permanent des peuples autochtones souhaite que le pays modifie son approche du cannabis afin d’aider les communautés et les entrepreneurs autochtones à mieux profiter du marché de la marijuana.

Le comité a constaté que certaines Premières Nations sont complètement empêchées de participer au marché du cannabis parce que certaines provinces et certains territoires n’ont pas répondu à leurs demandes d’accords pour produire et vendre du cannabis.

Bien que des accords aient été conclus en Colombie-Britannique, en Ontario et en Saskatchewan, les communautés autochtones ont déclaré au comité que le Québec et les Territoires du Nord-Ouest n’avaient pas de mesures similaires.

Le comité souhaite également l’élaboration d’un cadre de partage des taxes d’accise propre aux communautés autochtones, afin que les communautés des Premières Nations puissent partager plus largement les revenus.

Les communautés des Premières Nations ne reçoivent pas une partie de la taxe, qui est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et prélevée également sur l’alcool, le tabac et le carburant.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 juin 2023.