Les peuples autochtones reconnus comme leaders lors du sommet sur la biodiversité, mais pas égaux dans les négociations

Derrière les vitres teintées d’arc-en-ciel du Palais des congrès de Montréal, les couloirs du centre des congrès tentaculaire du centre-ville bourdonnent d’activité alors que les délégués internationaux se pressent d’une réunion à l’autre lors du sommet des Nations Unies sur la biodiversité, COP15.

Au total, 195 nations plus l’Union européenne ont un siège à la table des négociations alors que les gouvernements du monde se réunissent sur la terre traditionnelle de la nation Kanien’kehá:ka pour élaborer un cadre mondial de la biodiversité. Le cadre vise à sauver la nature du bord du gouffre en réduisant la pollution, en garantissant des pratiques forestières et agricoles durables et en protégeant au moins 30 % des terres, des eaux douces et des océans d’ici 2030.

Il y a une importante présence autochtone sur le terrain, avec au moins 497 des 15 723 personnes inscrites pour assister au sommet représentant des nations ou des organisations autochtones.

Mais aucune de ces nations autochtones n’a de pouvoir décisionnel.

“Nous devons toujours avoir ce parrain pour parler pour nous. C’est comme si nous étions des enfants”, a déclaré Jennifer Corpuz, qui représente le Forum international autochtone sur la biodiversité à la COP15.

Les nations autochtones ne font pas partie des liste des partis avec un statut en vertu de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. En termes simples, ils n’ont pas un statut égal lors des négociations par rapport à un pays comme le Canada.

Les terres indigènes contiennent environ 80 % de la biodiversité mondiale restante, tout en représentant environ 20 % du territoire total de la Terre, selon l’ONU. De nombreux scientifiques, écologistes et dirigeants mondiaux ont reconnu leur leadership en tant que gardiens de l’environnement et experts sur la meilleure façon de vivre en harmonie avec la nature.

“Nous devons travailler côte à côte avec les gardiens les plus efficaces de la biodiversité – les peuples autochtones”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à la presse lors de son discours d’ouverture le premier jour des négociations de la COP15.

Pourtant, obtenir un siège côte à côte avec d’autres nations n’est pas toujours garanti, a déclaré Corpuz.

“C’est assez ironique. Parfois, on a juste l’impression que c’est du bout des lèvres.”

Jennifer Corpuz, représentante du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité, a déclaré qu’elle aimerait voir un statut amélioré pour les peuples autochtones lors des négociations de l’ONU lors du sommet sur la biodiversité. (Jaela Bernstien/CBC)

Corpuz est Kankana-ey Igorot et vient de la région montagneuse du nord des Philippines. Elle a déclaré que lors des grandes réunions plénières, où toutes les parties se réunissent, les représentants autochtones peuvent s’exprimer et partager leur point de vue. Mais lorsque les négociations se divisent en petits groupes pour des discussions détaillées, le processus devient plus compliqué.

“Nous ne pouvons participer qu’à la discrétion du co-chef de file”, a déclaré Corpuz. En d’autres termes, ils ont besoin d’une autorisation pour entrer dans la pièce et s’asseoir à table.

Parfois, ils sont autorisés à rejoindre, d’autres fois, ils se voient refuser l’entrée. Elle a dit que si les représentants autochtones veulent proposer un changement au cadre de la biodiversité, ils doivent être soutenus par au moins une partie.

“C’est arrivé plusieurs fois avant que nous fassions nos propositions et personne ne les soutient, et donc ça s’emballe sur les ondes”, a déclaré Corpuz.

« Pourquoi ne pas laisser les meilleurs protecteurs de la nature s’exprimer lors de cette conférence ?

Au cours de cette conférence, elle a déclaré que les pays semblaient avoir écouté leurs conseils jusqu’à présent. Mais elle a dit que les peuples autochtones devraient avoir le droit de parler selon leur propre mérite.

Cultiver la terre depuis la nuit des temps

Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, pointe une broche décorative en raquette épinglée à son gilet. Traditionnellement, les Innus fabriquaient leurs raquettes à partir du caribou qu’ils chassaient, mais la diminution de la taille des troupeaux signifie qu’ils ne chassent plus les animaux qui font partie intégrante de leur mode de vie traditionnel. (Jaela Bernstien/CBC)

Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit au Québec, convient que c’est un peu absurde.

“Nous sommes dans les Amériques depuis des temps immémoriaux, nous avons cultivé la terre, vécu sur la terre et occupé la terre depuis la nuit des temps, mais nous n’avons pas de statut légal aux Nations Unies.”

Il a conduit huit heures de route depuis sa communauté sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent pour assister à la conférence et a déclaré qu’il prévoyait de faire ce qu’il pouvait pour faire pression pour la reconnaissance de la conservation dirigée par les Autochtones.

“Notre présence ici à la COP15 est de partager notre message de protection territoriale et d’amener les gouvernements à prendre des mesures concrètes”, a-t-il déclaré.

De l’autre bout du monde, le chef Viacheslav Shadrin s’est rendu à Montréal pour partager un message similaire.

“Nous sommes ici pour trouver des solutions pour aider la nature … et pour nous aider, nous tous, l’humanité”, a-t-il déclaré.

Shadrin est chef du Conseil des sages de Yukaghir et vient du Conseil des sages de la République de Yukaghir dans l’Arctique russe.

Il a déclaré que les peuples autochtones, en tant que gardiens de la nature, devraient jouer un rôle plus important dans les négociations. Bien qu’ils soient de plus en plus reconnus comme des leaders sur la scène mondiale, il a déclaré qu’il restait du travail à faire.

“Nous devons participer à tous les processus de prise de décision”, a déclaré Shadrin. “Nous devons recevoir plus de droits.”

Le sommet mondial sur la biodiversité se déroule jusqu’au 19 décembre, avec l’arrivée des ministres en milieu de semaine pour le segment de haut niveau des négociations. Les discussions devraient aboutir à ce que beaucoup espèrent être un plan ambitieux de protection de la nature au cours de la prochaine décennie.