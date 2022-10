Les peuples autochtones auront un plus grand contrôle sur le bien-être de l’enfance en vertu de la nouvelle législation de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Les travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique devront bientôt consulter les instances dirigeantes autochtones avant de confier l’un de leurs enfants à la protection provinciale, en vertu du nouveau projet de loi.

Les modifications apportées à la loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la communauté et à la loi sur l’adoption donneront aux communautés autochtones la compétence sur le traitement et les soins de leurs propres enfants pour la première fois depuis la colonisation. Cela touchera quelque 3 403 enfants autochtones.

Une fois adoptée, la nouvelle loi permettra à une personne signalant un enfant ayant besoin de protection de contacter les services de protection de l’enfance ou, alternativement, l’un des quatre organes directeurs autochtones – les tribus Cowichan, les nations Gwa’sala-‘Nakwaxda’xw, la Première nation Splatsin et Première nation Sts’ailes – se prépare à assumer la compétence. Si quelqu’un emprunte la voie traditionnelle consistant à signaler ses préoccupations à la province, un travailleur social devra mettre les enfants autochtones en contact avec un organe directeur et travailler avec eux pour assurer un plan de soins adapté à leur culture.

“L’ère coloniale de la province contrôlant la protection de l’enfance doit prendre fin – et cette loi ne peut pas être adoptée assez tôt”, a déclaré le grand chef Stewart Phillip, de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, dans un communiqué de presse.

Le système de protection de l’enfance a été critiqué par de nombreuses personnes comme l’équivalent moderne des pensionnats indiens, éloignant les enfants autochtones de leur famille et les séparant de leur culture. Bien qu’ils ne représentent que 10 % de la population générale, les enfants autochtones représentent 68 % des personnes prises en charge.

Remettre le contrôle entre les mains des communautés autochtones devrait réduire ce nombre, a déclaré Mitzi Dean, ministre du Développement de l’enfance et de la famille.

« Nous savons que le système actuel de protection de l’enfance est une continuation des pratiques coloniales néfastes, et la solution est de réaffirmer la compétence sur leurs enfants, leurs jeunes et leurs familles conformément à leurs coutumes, traditions et lois autochtones.

Des modifications à la législation feraient de la Colombie-Britannique la première province au Canada à reconnaître explicitement le droit inhérent des peuples autochtones de déterminer comment leurs enfants sont pris en charge. Il s’alignerait également sur une loi fédérale adoptée en 2020 – une Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis – qui reconnaît le droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale, et plusieurs normes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits. des peuples autochtones.

Jusqu’à présent, les tribus Cowichan, les nations Gwa’sala-‘Nakwaxda’xw, la Première nation Splatsin et la Première nation Sts’ailes élaborent un plan avec la province et le gouvernement fédéral. Au cours des prochains mois, ils commenceront à travailler avec la province pour transférer la prise en charge des enfants autochtones déjà dans le système et déterminer la meilleure façon de prendre soin de ceux qui viennent d’y entrer.

Il est probable que d’autres organes directeurs autochtones émergeront également à mesure que le financement du gouvernement fédéral sera déterminé et qu’ils seront en mesure de développer leurs propres services de protection de l’enfance, a déclaré la province. La nouvelle législation prévoit également la nomination d’un directeur de la protection de l’enfance autochtone au sein du ministère du Développement de l’enfance et de la famille pour aider à la coordination entre la province et les communautés autochtones.

