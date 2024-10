Les pétroliers s’apprêtent à accéder au statut LTI après deux changements de liste spécifiques

Le #Oileurs ont signé avec Cameron Wright un contrat bidirectionnel d’un an avec un AAV de 952 000 $. L’attaquant a marqué 12 buts et 9 passes décisives en 48 matchs avec le @Condors la saison dernière. Nous avons également rappelé l’attaquant Matt Savoie de Bakersfield. https://t.co/uRRFxniD8N

Reliez les points entre deux mouvements apparemment sans rapport annoncés par les Oilers d’Edmonton lundi après-midi et la boule de cristal devient très claire.

Contenu de l’article

Considérés ensemble, le rappel du meilleur espoir du club et la signature d’un vétéran des ligues mineures à un contrat de la LNH d’un montant légèrement riche et étrangement spécifique ont sûrement préparé la table pour que l’équipe de la LNH entre dans le statut de blessure à long terme dès mercredi. Ce faisant, l’espace de plafond disponible du club sera maximisé au maximum. nème degré.

Le rappel de Matt Savoie techniquement, c’est arrivé en premier. Il s’agit presque certainement d’une transaction papier dans la mesure où il est peu probable que le joueur lui-même quitte Bakersfield, mais en ayant son contrat sur la masse salariale de la LNH au moment où la LTI est déclarée, les Oilers peuvent reporter ses bonus potentiels au pool de bonus de l’année prochaine. Alors que s’ils devaient le rappeler plus tard dans l’année sans franchir cette étape préliminaire, ce million de dollars supplémentaire en bonus serait pris en compte dans son plafond pour la saison en cours. Qui sait s’il sera rappelé, mais un plafond de 887 000 $ semble beaucoup plus acceptable que 1 887 000 $, non ?

La signature de Cameron Wright à un accord de classe LNH après une période précédente dans un pacte de ligue mineure est conforme à la façon dont les Oilers ont géré d’autres joueurs tardifs comme Vincent Desharnais et James Hamblin. Ma première pensée était qu’ils remplissaient simplement la place ouverte par le départ de Raphaël Lavoie via des dérogations ce matin. Néanmoins, cet AAV de 952 000 $ semblait étonnamment élevé pour un joueur trop vieux pour se qualifier pour un ELC ou même pour le Trophée Calder d’ailleurs. (Wright a eu 26 ans en août.) Je me demandais comment cela correspondait à l’espace de plafond disponible à Edmonton.