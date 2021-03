« Nous prévoyons que le deuxième trimestre de 2021 sera plus perturbé que les trois premiers mois, et peut-être même plus difficile qu’il ne l’était à la fin de l’année dernière », a-t-elle déclaré. « Les entreprises devraient s’attendre à ce que le blocage de Suez entraîne une restriction de la capacité et des équipements d’expédition, et par conséquent, une certaine détérioration des problèmes de fiabilité de la chaîne d’approvisionnement au cours des prochains mois. »

ClipperData indique le nombre de pétroliers entièrement chargés en attente au large de Port-Saïd et de la côte américaine du golfe du Mexique. Vendredi après-midi, deux autres pétroliers et un Suezmax, le plus gros pétrolier capable de naviguer sur le canal de Suez, transportant du gasoil sous vide en provenance des États-Unis, passaient en Crète et s’apprêtaient à jeter l’ancre au large de l’Égypte.

