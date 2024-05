« Les petits pays devraient être conscients de ce avec quoi ils jouent » – L’Ukraine en guerre, mise à jour du 29 mai

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré mardi que l’initiative menée par Prague visant à fournir des munitions à l’Ukraine enverrait sa première livraison d’obus d’artillerie dans quelques jours. « Les premières dizaines de milliers de munitions de 155 mm seront livrées en juin. L’Ukraine peut s’attendre à recevoir la première livraison dans les prochains jours », a déclaré Fiala. REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM ! Suivez notre couverture de la guerre sur le @Kievpost_official. L’obus de 155 mm, un calibre standard de l’OTAN, est utilisé dans les obusiers et autres gros canons les plus couramment déployés en Ukraine et à Gaza. Ils sont très demandés dans le monde entier. On a récemment estimé que les forces ukrainiennes utilisent environ 200 000 de ces munitions par mois, alors que, selon le Wall Street Journal, les États-Unis sont capables de produire ces obus à seulement 15 % environ de ce taux. Quinze pays de l’UE et de l’OTAN ont contribué plus de 1,6 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) à l’initiative de Prague visant à fournir à Kiev des munitions et des armes depuis l’extérieur des frontières européennes. Jusqu’à présent, de sources autres que le programme dirigé par la République tchèque, l’Ukraine a reçu « 918 pièces d’équipement lourd… près de 21 millions de cartouches de moyen calibre et 1,7 million de cartouches et de missiles de gros calibre », a ajouté Fiala. Le Premier ministre a annoncé son homologue ukrainien Denys Smyhal, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, la Danoise Mette Frederiksen, la Lettone Evika Silina et le président polonais Andrzej Duda, à l’approche d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN dans la capitale tchèque jeudi et vendredi.

Autres sujets d’intérêt Macron soutient le droit de l’Ukraine de frapper les bases militaires russes

Ses commentaires interviennent au milieu de débats houleux sur l’opportunité d’autoriser l’Ukraine à frapper à l’intérieur de la Russie avec des armes à longue portée fournies par l’Occident. Les dirigeants devraient discuter des moyens d’accélérer les approvisionnements, notamment en matière de systèmes de défense aérienne, a rapporté l’Agence France Presse.

Zelensky visite une base aérienne belge, signe un accord avec le Portugal, l’anniversaire du Débarquement en France est le prochain Peu après son départ de Belgique, le président Volodymyr Zelensky a rencontré le Premier ministre portugais Luis Monténégro à Lisbonne, où les deux pays ont signé un accord de sécurité bilatéral sur dix ans qui comprend une promesse d’aide de 126 millions d’euros (137 millions de dollars) pour Kiev cette année. Bien que le Portugal ait l’un des plus petits PIB et budgets militaires de l’UE, il possède une marine disproportionnellement puissante (la plus ancienne du monde, fondée il y a plus de 700 ans). Une grande partie de l’accord porte sur la contribution de Lisbonne au déminage, à la sécurité maritime, à la participation à la coalition F-16 et à diverses capacités navales. Il s’agit du 12e accord de sécurité bilatéral que Zelensky signe avec les alliés de l’Ukraine. Pour conclure sa visite en Belgique, Zelensky a visité la base aérienne qui abrite les 30 avions F-16 qui seront envoyés en Ukraine par ce pays au cours des prochaines années. Le Premier ministre belge Alexander de Croo a déclaré à propos de la visite sur les réseaux sociaux : « Les Ukrainiens continuent d’être tués chaque jour par les envahisseurs russes. Cher Volodymyr Zelensky, ces F-16 seront à vous pour vous aider à protéger vos citoyens. » La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib avait annoncé précédemment que son pays fournirait à l’Ukraine 30 de ses chasseurs F-16 d’ici 2028, ainsi que des charges utiles de munitions pour les équiper, et que la première livraison arriverait « d’ici la fin de cette année ». » « Si nous permettons à Poutine de suivre son chemin, ce n’est pas un scénario impossible », a déclaré Lahbib en réponse à une question sur la possibilité pour les chars russes d’envahir un jour Bruxelles, a rapporté la Pravda ukrainienne. Il a également été annoncé mardi que Zelensky assisterait la semaine prochaine en France à une cérémonie marquant le 80e anniversaire du jour J, lorsque les troupes alliées ont débarqué sur les plages de Normandie pour combattre l’Allemagne nazie en Europe.

Les Ukrainiens continuent d’être tués chaque jour par l’envahisseur russe. Cher @ZelenskyyUaces F-16 seront à vous pour vous aider à protéger vos citoyens. L’Ukraine ne peut repousser la Russie qu’avec des armes plus nombreuses et de meilleure qualité, livrées à un rythme plus rapide. pic.twitter.com/YVHydmTGPw — Alexandre De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 28 mai 2024

Le Kremlin tente d’intimider l’Occident pour l’empêcher d’autoriser des frappes en Russie Lors d’une visite en Ouzbékistan mardi, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre de « graves conséquences » pour les pays occidentaux s’ils décident d’autoriser l’Ukraine à utiliser ses armes pour frapper des cibles en Russie. « En Europe, en particulier dans les petits pays, ils devraient être conscients de ce avec quoi ils jouent », a déclaré Poutine, en désignant les pays européens à « population dense », indiquant qu’une fois de plus, les civils seraient une cible acceptable pour les forces russes. « Ils devraient garder cela à l’esprit avant d’envisager d’attaquer profondément le territoire russe. C’est une chose sérieuse », a-t-il déclaré. Parmi les pays qui préconisent d’autoriser Kiev à atteindre des cibles militaires en Russie figurent les Pays-Bas (d’ailleurs le pays le plus petit et le plus densément peuplé de l’OTAN) et l’Estonie (également l’un des plus petits pays de l’OTAN). Leurs dirigeants sont d’accord avec l’opinion du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et du président français Emmanuel Macron, qui ont récemment souligné que Kiev devrait être autorisée à « neutraliser » les bases militaires russes qui tirent des missiles et lancent des sorties en Ukraine. Macron a également renouvelé ses appels à envoyer des forces occidentales en Ukraine pour former ses soldats, un mouvement qui prend de l’ampleur dans toute l’Europe. Poutine s’est également adressé à ces voix croissantes en avertissant : « Nous ferons ce que nous jugeons nécessaire, peu importe qui se trouve sur le territoire ukrainien. » L’administration américaine a réitéré mardi son opposition à l’utilisation de missiles fournis par les États-Unis sur des cibles russes. « Il n’y a aucun changement dans notre politique à ce stade. Nous n’encourageons ni n’autorisons l’utilisation d’armes fournies par les États-Unis pour frapper en Russie », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, l’amiral John Kirby, lors d’un point de presse à la Maison Blanche.