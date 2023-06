Les petits pas de la Naupang League au Mizoram sont des pas de géant pour le football indien

Le foot n’est pas un jeu d’enfant. Les multitudes de millions qui circulent dans l’écosystème se répercutent rarement sur la base.

La Reliance Foundation Young Champs (RFYC) Naupang League en association avec la Mizoram Football Association ne sont que les petits pas qui peuvent entraîner les pas de géant du football indien.

La Ligue Naupang s’est déroulée dans les quatre districts du Mizoram pendant sept mois et a vu la participation de plus de 160 équipes avec plus de 1500 garçons et filles de moins de 7 ans, U-9, U-11 et U-13.

L’idée derrière la Naupang League est de créer une chaîne d’approvisionnement pour l’équipe nationale indienne, explique Tetea Hmar, secrétaire honoraire de la Mizoram Football Association.

Insistant sur le grand nombre de footballeurs dans un passé récent qui sont venus de l’État du Nord-Est, Tetea Hmar pense qu’avec de meilleures installations et une structure « appropriée », plus de talents trouveront leurs marques dans le football indien.

La star indienne montante Lallianzuala Chhangte, originaire de Lunglei, en est un bon exemple.

Isak Vanlalruatfela, qui est originaire du même lieu d’origine, était sur le terrain pour surveiller les débats lors du tour final des matches. Le natif du Mizoram a dû déménager à un jeune âge à la recherche de temps de jeu et d’opportunités.

Et il a été agréablement surpris par le niveau des installations et la qualité du football présenté.

« Nous n’avions même pas d’officiels de match à notre époque », se souvient Isaac de son expérience du football junior à travers le pays.

Ce qui a laissé une impression sur le footballeur professionnel, c’est le fait que les jeunes garçons et filles de la Ligue de Naupang jouaient plus de matches au cours de la saison que certains des footballeurs vedettes du pays.

La Ligue a été hébergée dans un modèle hybride en termes de structure de la ligue. La Mizoram FA ainsi que les FA de district ont accueilli les ligues à Lunglei et Kolasib, activées par RFYC, tandis que deux ligues à Aizawl et Champhai étaient gérées par Reliance Foundation Young Champs.

Les jeunes ont pu jouer 30 matchs de championnat au cours de la saison, s’étalant sur des mois.

« C’est jusqu’à présent le meilleur modèle pour le football de base en Inde. Nous aimerions reproduire cela dans tous les coins de l’Inde », a déclaré Tetea Hmar, qui est également membre du comité exécutif de la Fédération indienne de football (AIFF).

« Cela dit, nous devons en quelque sorte nous appuyer sur d’autres multinationales, d’autres fondations. Nous avons besoin de personnes prêtes à investir, nous avons besoin que davantage de ces personnes entrent dans le football indien et investissent dans le football de base.

La Ligue n’était pas seulement pour les enfants, mais aussi une nouvelle opportunité d’apprentissage pour les entraîneurs, puisque 17 entraîneurs ont obtenu leur licence électronique avec un programme de formation et de développement des entraîneurs.

Les entraîneurs ont ensuite pu mettre en pratique ce qu’ils avaient appris avec des séances pour les enfants et ont passé respectivement environ 20 et 27 jours à Aizawl et Champhai. Ce que les joueurs ont appris au cours de la semaine à l’entraînement, ils pourraient le mettre en œuvre dans les matchs qui suivraient.

En tête du front se trouvait Khiangte Lalrindika, qui est revenu dans l’État après avoir passé du temps dans une école internationale au Pendjab et a mis à profit sa licence A. De l’organisation des jours de match à la liaison avec les parties prenantes locales et les parents, l’entraîneur Lalrindika a revêtu de nombreuses casquettes au cours du tournoi.

Quant aux parents, certains ont fait de longs trajets pour venir voir leurs pupilles jouer, certains ont même conduit sept heures ou plus de Champhai pour les finales de district. Il y a eu une augmentation de l’intérêt des parents ainsi que des enfants pour jouer au football, en voyant les installations et l’opportunité intrigante offerte par la Naupang League.

Au point culminant de la Reliance Foundation Young Champs Naupang League, qui a débuté en novembre 2022, au stade Rajiv Gandhi, où Aizwal et Champhai ont régné en maître. Aizawl A (MFA Grassroots A) a gagné dans la catégorie U11 alors que Champhai B (Best of the Rest) a décroché le titre dans la catégorie U13. Les scouts du RFYC ont également sélectionné une quarantaine d’enfants pour un voyage expérientiel d’une semaine à l’académie RFYC de Mumbai.