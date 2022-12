Les petits investisseurs qui se sont lancés dans la crypto sur FTX disent, et maintenant ?

Lorsque les supports marketing et les agents commerciaux de BlockFi ont déclaré que son investissement était sûr et remboursable à tout moment, il les a pris au mot.

L’effondrement soudain de l’échange de crypto a laissé l’industrie stupéfaite. Une ascension et une chute spectaculaires : Qui est Sam Bankman-Fried et comment est-il devenu le visage de la crypto ? Le Quotidien a retracé l’ascension et la chute spectaculaires de l’homme derrière FTX.

S’accrocher au pouvoir : Les e-mails et les SMS montrent comment les avocats et les dirigeants de FTX ont eu du mal à persuader M. Bankman-Fried de renoncer au contrôle de son entreprise en faillite.

Dommage collatéral: BlockFi, un prêteur de crypto-monnaie qui ciblait les investisseurs ordinaires avides d’un morceau de la crypto manie, a déposé son bilan le 28 novembre, abattu par ses liens financiers avec FTX.

Une relation symbiotique : M. Bankman-Fried a construit FTX en partie pour aider les activités commerciales d’Alameda Research, sa première entreprise. Les liens entre les deux entités font désormais l’objet d’un examen minutieux.

“Ils me l’ont vendu, qu’il n’y avait aucun risque”, a déclaré M. Butkus, ajoutant qu’il ignorait que BlockFi, qui avait emprunté de l’argent à FTX, était si étroitement lié à l’échange.

Une grande partie de l’argent investi par M. Butkus, un homme d’affaires indépendant, provenait de la vente récente de sa maison à Plainfield, dans l’Illinois. Il espérait augmenter ses économies avec les intérêts de son prêt BlockFi, puis utiliser l’argent pour construire une nouvelle maison pour sa famille. Maintenant, il se demande où sa famille, qui réside temporairement chez sa belle-famille, vivra finalement.

Les avocats de FTX et BlockFi n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

FTX, fondée par Sam Bankman-Fried et autrefois un géant de l’industrie de la cryptographie, a implosé le mois dernier après que certaines grandes sociétés commerciales ont retiré leur argent au milieu d’allégations selon lesquelles la bourse aurait utilisé des milliards de dollars de dépôts de clients pour renflouer Alameda Research, le commerce de crypto entreprise qu’il a co-fondée. La chute de l’échange a été d’autant plus étonnante que FTX avait acquis un air de légitimité grâce à une campagne publicitaire éclatante présentant son produit comme sûr, amusant et facile à utiliser.

Les autorités fédérales de New York tentent maintenant de déterminer si des accusations criminelles doivent être portées contre M. Bankman-Fried et d’autres personnes pour l’effondrement de l’entreprise et l’utilisation potentiellement inappropriée des dépôts des clients. M. Bankman-Fried, lors d’un blitz médiatique la semaine dernière, a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu l’intention de frauder qui que ce soit et qu’il n’était pas pleinement conscient du montant d’argent des clients qui avait été transféré à Alameda.

Frank Friemel, 39 ans, fait partie des clients de FTX qui se demandent s’ils récupéreront une partie de leur argent de l’échange désormais en faillite. Lorsqu’il a ouvert un compte chez FTX en mars, M. Friemel a déclaré qu’il savait que ce n’était pas réglementé mais qu’il n’était pas trop inquiet.

Il a estimé qu’en tant que deuxième plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, avec le soutien financier de sociétés d’investissement professionnelles bien connues comme Sequoia et SoftBank, FTX était sur des bases solides.