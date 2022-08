Les petits garçons saluant un officier de l’armée rempliront votre cœur de fierté

Une vidéo de petits garçons saluant un homme de l’armée est devenue virale sur Twitter. La vidéo en question a été partagée sur le site de micro-blogging par le major à la retraite Pawan Kumar, Shaurya Chakra. Le clip commence par deux garçons qui attendent patiemment devant une voiture arrêtée au bord d’une route. Au départ, les petits garçons ont l’air perplexe, cependant, lorsqu’ils voient la personne à l’intérieur de la voiture leur offrir des chocolats, leurs yeux s’illuminent de joie.

Le cœur joyeux, les garçons acceptent le chocolat. Le principal moment fort du clip survient lorsque l’homme de l’armée commence à leur dire adieu. Le garçon salue le soldat avec un doux ‘Merci’, ce dernier lui répond ‘bienvenue’. Alors que le véhicule commence à se déplacer, l’un d’eux délivre un salut net avec le chant “Jai Hind”. Sa réaction incite un autre salut de son ami de la même manière. Le clip sain a été partagé sur Twitter avec la légende « Amour. Méfiez-vous d’un salut net à la fin.

Amour 💕 Attention au salut croustillant à la fin 🇮🇳 pic.twitter.com/LtnZvk9FJ5 — Major Pawan Kumar, Shaurya Chakra (retraité) 🇮🇳 (@major_pawan) 18 août 2022

Le clip sincère a suscité une énorme réponse en ligne avec plus de 1 lakh de vues. Un utilisateur a déclaré: «Ils sont adorables. Ces saluts à leur âge avec tant d’agilité et de gestuelle me font me sentir peu devant eux.

Ils sont adorables. Ces saluts à leur âge avec tant d’agilité et de gestuelle me font me sentir peu face à eux. – Vt (@Vt97846263) 18 août 2022

Un autre a ajouté: “Rien de tel que lorsque vous faites quelque chose directement du cœur.”

Rien de tel quand on fait quelque chose qui vient droit du coeur 💙 ! —Syam Dale (@Syam_747) 18 août 2022

Presque tout le monde était d’accord pour dire que c’était un salut intelligent.

Smartest salute 😊 — Lt Gen Satish Dua🇮🇳 (@TheSatishDua) August 18, 2022

"Ils sont adorables. Ces saluts à leur âge avec une telle agilité et un tel langage corporel me font me sentir peu devant eux », a lu un commentaire.

Une autre personne a dit : « J’espère que cette innocence et cet amour pour maa Bharti resteront à jamais en eux. Jai Hind ».

J’espère que cette innocence et cet amour pour maa Bharti resteront à jamais en eux. Jai Hind — Dwajhind (@dwajhind) 18 août 2022

Les enfants et leur innocence ont touché presque tout le monde sur Twitter. “Aww les enfants sont si innocents, pourquoi les gens remplissent leur cœur de haine me dépasse”, a écrit un utilisateur.

Aww les enfants sont si innocents, pourquoi les gens remplissent leur cœur de haine me dépasse. – Nainakapoor92 (@nainatravelgirl) 18 août 2022

La réception affectueuse du clip a montré une fois de plus que même de petits gestes ont la capacité d’inspirer des masses à grande échelle.

